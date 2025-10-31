तांत्रिक के भेष में ठगों ने कहा-घर में दबे हैं सोने के घड़े; लालच में खोदवा डाला घर, मौका पाकर लाखों के जेवर चुराये
तांत्रिक के रूप में ठगों ने एक परिवार को घर में सोने के घड़े दबे होने का लालच दिया। परिवार को खुदाई करने के लिए राजी किया गया, और इस दौरान ठगों ने लाखों के जेवर चुरा लिए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पलवल। बामनीखेड़ा गांव में तांत्रिक घर में सोने से भरे घड़े दबे होने का झांसा देकर 25 लाख के आभूषणों को लूटकर ले गए। आरोपितों ने पहले घर में खुदाई कराई और फिर परिवार को बेहोश कर आभूषण लूट कर ले गए। सदर थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले में बामनीखेड़ा गांव के रहने वाले पीड़ित राजकुमार वर्मा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि सात अक्टूबर को हरिद्वार के रहने वाले रमेश वर्मा व कार्तिक, दिल्ली के रहने वाले सत्यवान और पलवल के रहने वाले बुद्धराम और एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर आए। इन लोगों ने घर में सोना दबा होने की बात कहकर पूजा-पाठ शुरू किया और एक कमरे में खुदाई करवाई।
खुदाई के दौरान, आरोपितों ने बताया कि उन्हें दो पीतल के घड़े मिले हैं। आरोपितों ने तंत्र-मंत्र के ज़रिए घर वालों को यह विश्वास दिलाया कि इन घड़ों में सोना भरा है। राजकुमार ने घड़ों को कपड़े में बंधवाकर रखवा दिया। इसके बाद आरोपितों ने कहा कि अभी पांच घड़े और निकलेंगे, जिसके लिए उन्होंने पूजा में रखने के लिए राजकुमार से 200 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी, 200 ग्राम पीतल, 200 ग्राम तांबा और 200 ग्राम लोहा मंगवाया।
यह पूजा शाम छह बजे तक चली, जिसके बाद आरोपित टीम दिन बाद बाकी घड़े निकालने की बात कहकर चले गए। पीड़ित के अनुसार इस दौरान वह होश में नहीं थे।
पीड़ित राजकुमार ने बताया कि आरोपियों के जाने के लगभग चार घंटे बाद उन्हें होश आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे तांत्रिकों के भ्रमजाल में थे। जब उन्होंने सभी घड़े देखे, तो उनमें मिट्टी भरी हुई थी। उन्हें पूजा में रखा गया उनका 200 ग्राम सोना गायब मिला।
राजकुमार ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपितों ने घर में घुसकर तंत्र-मंत्रों की शक्ति से उन्हें भ्रमित कर लाखों रुपये की लूट की है।
