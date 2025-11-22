Language
    यमुना एक्सप्रेसवे के पास दर्दनाक हादसा, गलगोटिया विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग कर रहे दो छात्रों की मौत

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    दनकौर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक गलगोटिया विश्वविद्यालय के दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बिहार के रहने वाले आर्यन और जिकरुल्लाह ग्रेटर नोएडा जा रहे थे तभी उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दोनों छात्र बाइक पर सवार होकर ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे थे। पुलिस द्वारा शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

    मूल रूप से बिहार के रहने वाले आर्यन और जिकरुल्लाह दनकौर क्षेत्र स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। किसी कार्य के चलते शुक्रवार की रात दोनों छात्र बाइक पर सवार होकर ग्रेटर नोएडा के लिए जा रहे थे। जब उनकी बाइक ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के अंडरपास के नीचे से गुजरी इस दौरान हादसा हो गया।

    पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है की बाइक डिवाइडर से टकराकर गिरी। जिसके कारण दो छात्रों को गंभीर चोटें आई और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि हादसे की गहनता से जांच की जा रही है। मृतकों के स्वजन को मामले की जानकारी देकर पंचनामा भरते हुए दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

