यमुना एक्सप्रेसवे के पास दर्दनाक हादसा, गलगोटिया विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग कर रहे दो छात्रों की मौत

जागरण संवाददाता, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले दो छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दोनों छात्र बाइक पर सवार होकर ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे थे। पुलिस द्वारा शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

मूल रूप से बिहार के रहने वाले आर्यन और जिकरुल्लाह दनकौर क्षेत्र स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। किसी कार्य के चलते शुक्रवार की रात दोनों छात्र बाइक पर सवार होकर ग्रेटर नोएडा के लिए जा रहे थे। जब उनकी बाइक ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के अंडरपास के नीचे से गुजरी इस दौरान हादसा हो गया।