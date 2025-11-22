Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की आज होगी बैठक, बिल्डरों पर सख्ती; फ्लैट योजनाएं होंगी शुरू

    By Arpit Tripathi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:12 PM (IST)

    आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बकाया जमा न करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई और प्राधिकरण के फ्लैटों की योजना शुरू करने जैसे 20 से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। अमिताभ कांत समिति के लाभ लेने वाले डिफ़ॉल्टर बिल्डरों पर कार्रवाई हो सकती है। 25% से अधिक बकाया जमा करने वालों के लिए नए नियम बनेंगे। ओमीक्रोन-1 और 1ए में फ्लैटों की ई-नीलामी की योजना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभागार में आज बोर्ड बैठक होगी।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभागार में आज बोर्ड बैठक होगी। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन दीपक कुमार करेंगे। बैठक में बकाया जमा न करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई सहित 20 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। प्राधिकरण के बनाए फ्लैटों की योजना शुरू करने पर मुहर लग सकती है। नीतिगत व संवेदनशील प्रस्तावों को सीईओ के द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक में अमिताभ कांत समिति का लाभ लेने वाले जिन बिल्डरों ने अब तक बकाया नहीं जमा किया है, उन पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। समिति की सिफारिशों पर दिया जाने वाला लाभ वापस लिया जा सकता है। वहीं 25 प्रतिशत से अधिक बकाया जमा कर चुके बिल्डरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

    प्राधिकरण सेक्टर ओमीक्रोन-एक व 1ए में बने फ्लैटों की योजना शुरू करने की तैयारी में है। नियमों में बदलाव पर ई-नीलामी के जरिये फ्लैट बेचे जाएंगे। इसके लिए बोर्ड से अनुमति ली जाएगी। साथ ही जमीन खरीद और किसानों को राहत देने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे।