ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की आज होगी बैठक, बिल्डरों पर सख्ती; फ्लैट योजनाएं होंगी शुरू

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सभागार में आज बोर्ड बैठक होगी। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन दीपक कुमार करेंगे। बैठक में बकाया जमा न करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई सहित 20 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। प्राधिकरण के बनाए फ्लैटों की योजना शुरू करने पर मुहर लग सकती है। नीतिगत व संवेदनशील प्रस्तावों को सीईओ के द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में अमिताभ कांत समिति का लाभ लेने वाले जिन बिल्डरों ने अब तक बकाया नहीं जमा किया है, उन पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। समिति की सिफारिशों पर दिया जाने वाला लाभ वापस लिया जा सकता है। वहीं 25 प्रतिशत से अधिक बकाया जमा कर चुके बिल्डरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं।