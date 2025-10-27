नोएडा में होने जा रहा है Renewable Energy Expo, विश्व की 65 कंपनियां और 50 हजार उद्यमी होंगे शामिल
ग्रेटर नोएडा में 30 अक्टूबर से रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो का आयोजन होगा। इन्फार्मा मार्केट्स द्वारा आयोजित इस एक्सपो में 1,050 से अधिक प्रदर्शक और 55,000 उद्योग पेशेवर भाग लेंगे। एक्सपो का मुख्य विषय 'नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्धारण' है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारी वृद्धि हुई है, और यह एक्सपो स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को प्रदर्शित करेगा। भारत अब अपनी बिजली का आधे से अधिक भाग स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करता है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 30 अक्टूबर से तीन दिवसीय रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया और द बैटरी शो इंडिया एक्सपो का आयोजन होगा।
इन्फार्मा मार्केट्स इन इंडिया की ओर से आयोजित एक्सपो में 1,050 से अधिक प्रदर्शक और 55,000 उद्योग पेशेवर भारत के स्वच्छ ऊर्जा और भंडारण भविष्य को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक साथ आएंगे।
इस बार दोनों एक्सपो की थीम ‘नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्धारण’ है। इन्फार्मा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने कहा कि यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जून 2024 के 1.4 गीगावाट से बढ़कर जून 2025 में 7.3 गीगावाट होने के साथ, क्षमता वृद्धि में 420 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।
रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में एक्सपो सौर विनिर्माण, बैटरी भंडारण, ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचा, बायोमास और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों के पूर्ण श्रेणी का प्रदर्शन करेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समर्थित एक विशाल जैव ऊर्जा मंडप भी शामिल है, जिसमें विश्वभर की 65 कंपनियां भाग ले रही हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो ऊर्जा स्वतंत्रता और स्थिरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 242.8 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के साथ, जिसमें 233.99 गीगावाट नवीकरणीय स्रोतों से है।
भारत अब अपनी कुल बिजली उत्पादन का आधे से अधिक स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करता है, यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो देश को दुनिया के अग्रणी हरित ऊर्जा देश के रूप में शामिल करता है। 2014 में 76 गीगावाट से 2025 में लगभग 234 गीगावाट तक की यात्रा केवल विकास नहीं है, एक परिवर्तन है।
