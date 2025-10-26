देश में सबसे आधुनिक होगा नोएडा एयरपोर्ट, डिजिटल कनेक्टिविटी का बनेगा केंद्र; CM योगी कर रहे विशेष निगरानी
जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के लिए पूरी तरह से डिजिटल निगरानी से लैस होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परियोजना पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यह एयरपोर्ट देश का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होने के साथ-साथ तकनीकी प्रणालियों से लैस होगा। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा और स्वचालित संचालन प्रणालियाँ होंगी, जो इसे प्रदेश के डिजिटल विमानन नेटवर्क का एक प्रमुख केंद्र बनाएगा।
जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा। जेवर में बनकर तैयार हो रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुरक्षा,यात्री सुविधाओं के लिए पूरी तरह से डिजिटल निगरानी के लिए तैयार किया गया है। प्रदेश में चली रही परियोजनाओं में से जेवर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष ध्यान है शनिवार को उन्होंने इसके विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया था। प्रधानमंत्री से समय मिलते ही जल्द ही एयरपोर्ट का शुभारंभ भी होगा।
नोएडा एयरपोर्ट न केवल देश का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होने के साथ ही तकनीकी प्रणालियों से लैस डिजिटल कनेक्टिविटी का भी केंद्र भी होगा। निर्बाध और सुरक्षित डेटा कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट पर दोहरे फाइबर आप्टिक नेटवर्क की सुविधा होगी। इसके लिए अलग-अलग दो स्वतंत्र डेटा केंद्रों के अलावा एक वीडियों निगरानी प्रणाली भी स्थापित किए जा रही हैं। पूरा एयरपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मल्टी-माडल लाजिस्टिक्स नेटवर्क से जुड़ने के बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रेक्चर में एक नए युग का प्रतीक भी बनेगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अन्य एयरपोर्ट से अलग पूरी तरह से स्मार्ट तकनीकि से लेस किया गया जिससे एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुरक्षा,सुविधा मिल सकेंगी। इसके लिए एयरपोर्ट पर टर्मिनल संचालन से लेकर रनवे प्रबंधन, पार्किंग और सुरक्षा तक, सभी प्रणालियां एक एकीकृत डिजिटल नेटवर्क से जुड़ी जाएंगी।
एयरपोर्ट परिसर में होने वाली प्रत्येक गतिविधि, आवाजाही और सूचना की वास्तविक समय में निगरानी और नियंत्रण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो सकेगा। यात्रियों की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए एक अत्याधुनिक वीडियो निगरानी प्रणाली पूरा एयरपोर्ट अत्याधुनिक कैमरों की नजर में रहेगा। एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्तों पर वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान करने और चालकों की ड्राइवर इमेजिंग कैमरे से स्मार्ट वाहन ट्रैकिंग की सुविधा से सुरक्षा और यात्री सुविधा दोनों में बेहतर होंगी।
एयरपोर्ट को स्मार्ट बनाने के लिए बनेंगे तीन डिजिटल केंद्र
नोएडा एयरपोर्ट पर तीन प्रमुख डिजिटल नियंत्रण केंद्र विकसित किए गए हैं। एयरपोर्ट संचालन केंद्र (एओसी) जहां से पूरे एयरपोर्ट के दिमाग के रूप में कार्य करेगा और जहां से सभी गतिविधियों को वास्तविक समय में नियंत्रित किया जाएगा। दूसरा सुरक्षा संचालन नियंत्रण केंद्र (एसओसीसी) जो एयरपोर्ट की सुरक्षा पर लगातार निगरानी की जाएगी। तीसरा आपातकालीन संचालन केंद्र (एईओसी) जो किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा।
नोएडा एयरपोर्ट प्रदेश के डिजिटल विमानन नेटवर्क का होगा प्रमुख केंद्र
डिजिटल कनेक्टिविटी से रनवे और रिमोट स्टैंड सहित पूरे परिसर में निर्बाध वायरलेस नेटवर्क कवरेज प्रदान की जाएगी। एयरपोर्ट में स्मार्ट डिजिटल एक्सेस और रीयल-टाइम सूचना प्रणाली से यात्रियों और कर्मचारियों दोनों सीधे अपडेट रहेंगे। एयरपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा और स्वचालित संचालन प्रणालियों की सुविधाओं के साथ परियोजना प्रदेश को डिजिटल विमानन नेटवर्क का एक प्रमुख केंद्र बनाएगी।
