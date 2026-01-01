Language
    ग्रेटर नोएडा में 15वीं मंजिल से गिरकर प्रॉपर्टी डीलर की मौत, न्यू ईयर पार्टी कर रहा था विनीत

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:15 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा की गोल्फ होम्स सोसायटी में नव वर्ष की पार्टी के दौरान एक प्रॉपर्टी डीलर की 15वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। 31 वर्षीय विनीत अपने ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र की गोल्फ होम्स सोसायटी में अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मना रहे प्रॉपर्टी डीलर की फ्लैट की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मूलरूप से सिवान बिहार के 31 वर्षीय विनीत गोल्फ होम्स सोसायटी में रहते हैं। बुधवार देर रात वह नव वर्ष की पार्टी के लिए अपने दोस्तों के फ्लैट पर गए थे। पार्टी देर रात तक चलती रही। पार्टी के दौरान रात करीब दो बजे फ्लैट की बालकनी से 15 वीं मंजिल से नीचे सीधा प्रथम तल की टीन शेड पर आ गिरे।

    उन्हें उपचार के लिए बिसरख स्थित सीएचसी केंद्र ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिसरख कोतवाली प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

    साथ ही सूचना पीड़ित स्वजन को दे दी है। पुलिस पूछताछ में मौजूद युवकों ने बताया कि पार्टी के दौरान विनीत कब कमरे से निकलते हुए बालकनी में जा पहुंचे किसी को पता नहीं चला।

    पार्टी के दौरान तेज आवाज में संगीत बजने की बात भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि गिरने वाले युवक ने शराब का सेवन किया था या नहीं इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। मृतक के परिजन के बिहार से आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा।

    कोतवाली प्रभारी मनोज सिंह का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला फ्लैट से गिरने का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण की वास्तविक पुष्टि हो पाएगी।