Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा में पीएम किसान योजना में सेंध, पति-पत्नी दोनों ले रहे हैं लाभ; अब 800 किसानों से होगी वसूली

    By Ajab Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:38 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में पीएम किसान योजना में एक बड़ी सेंध का पता चला है, जिसमें पति और पत्नी दोनों ही अवैध रूप से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब प्रशासन ऐसे ...और पढ़ें

    Hero Image
    PM Kisan Samman Nidhi

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ उठा रहे किसानों की संख्या और घट सकती है। विभाग ने ऐसे पात्र लाभार्थियों की तलाश की है जो पति-पत्नी होते हुए दोनों सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। नियमानुसार दंपती में केवल एक को ही योजना का लाभ दिया जा सकता है। विभाग ने ऐसे आठ सौ किसानों को चिह्नित किया है। अब ऐसे परिवारों से वसूली की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, जिले में 57 हजार किसान हैं। 51 हजार 284 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसानों के खाते में योजना की 21वीं किस्त का भुगतान शासन स्तर से किया गया है। दो साल पहले शासन ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने वाले 1711 किसानों की किस्त पर रोक लगा दी थी, जिनसे वसूली करने के निर्देश केंद्र सरकार ने दिए थे।

    वहीं, बात यदि जिले की करें तो जिले में कई हजार किसान ऐसे हैं, जिनमें पति व पत्नी दोनों के नाम कृषि भूमि की जमीन दर्ज है। पति व पत्नी दोनों केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं जबकि नियमानुसार दोनों में से एक को ही योजना का लाभ दिया जा सकता है।

    अधिकारियों के मुताबिक ऐसे लाभार्थियों का ब्योरा एकत्र कर लिया गया है। ऐसे 800 दंपती किसान मिले हैं जो नियम के विरूद्ध धनराशि प्राप्त कर रहे हैं। उप कृषि निदेशक राजीव कुमार का कहना है कि ऐसे किसानों को योजना के लाभ से वंचित किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में सिलेंडर में गैस रिसाव से फ्लैट में लगी आग, बुजुर्ग दंपती झुलसे; कमरों में रखा सामान खाक