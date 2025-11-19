नोएडा में पीजी संचालिका ने युवती का मरोड़ा हाथ और गाल पर जमाये तमाचे, वायरल वीडियो देख भड़के लोग

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 62 के राजहोम्स पीजी में रहने वाली एक युवती का संचालिका ने हाथ मरोड़ कर उसे थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने सेक्टर 58 थाने में पीजी संचालिक के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस आरोपित संचालिक के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर जांच कर रही है।

उधर, इस घटना ने पीजी में रहने वाले तमाम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह लापरवाही जब है तब पीजी में खराब खाना देने, लापरवाही के चलते आग लगने जैसे मामले उजागर हो चुके हैं। नोएडा सेक्टर 62 में रितु और विपिन कुमार राजहोम्स के नाम से पीजी चलाते हैं। पीजी में युवतियां रहती हैं। पीजी के एक मिनट 13 सेकेंड के वीडियो में रिसेप्शन के पास रितु दिल्ली की अनामिका का हाथ मरोड़ते हुए थप्पड़ मार रही है।

यह सब नजारा पीजी में लगे शीशे से साफ दिख रहा है। एक युवक बाहर से वीडियो बनाते हुए मदद मांग रहा है। अनामिका से बाहर आने के लिए बोल रहा है। तभी दूसरे गेट से विपिन बाहर झांकते हुए युवक को वीडियो बनाने पर धमका रहा है।