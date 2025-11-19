Language
    नोएडा में पीजी संचालिका ने युवती का मरोड़ा हाथ और गाल पर जमाये तमाचे, वायरल वीडियो देख भड़के लोग

    By MUNISH SHARMAEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 62 स्थित राजहोम्स पीजी में संचालिका द्वारा एक युवती से मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो में संचालिका युवती का हाथ मरोड़कर उसे थप्पड़ मारती दिख रही है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना ने पीजी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सेक्टर 62 के राजहोम्स पीजी में रहने वाली एक युवती का संचालिका ने हाथ मरोड़ कर उसे थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 62 के राजहोम्स पीजी में रहने वाली एक युवती का संचालिका ने हाथ मरोड़ कर उसे थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने सेक्टर 58 थाने में पीजी संचालिक के खिलाफ शिकायत दी है। पुलिस आरोपित संचालिक के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर जांच कर रही है।

    उधर, इस घटना ने पीजी में रहने वाले तमाम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह लापरवाही जब है तब पीजी में खराब खाना देने, लापरवाही के चलते आग लगने जैसे मामले उजागर हो चुके हैं।

    नोएडा सेक्टर 62 में रितु और विपिन कुमार राजहोम्स के नाम से पीजी चलाते हैं। पीजी में युवतियां रहती हैं। पीजी के एक मिनट 13 सेकेंड के वीडियो में रिसेप्शन के पास रितु दिल्ली की अनामिका का हाथ मरोड़ते हुए थप्पड़ मार रही है।

    यह सब नजारा पीजी में लगे शीशे से साफ दिख रहा है। एक युवक बाहर से वीडियो बनाते हुए मदद मांग रहा है। अनामिका से बाहर आने के लिए बोल रहा है। तभी दूसरे गेट से विपिन बाहर झांकते हुए युवक को वीडियो बनाने पर धमका रहा है।

    रितु को सचेत करते हुए अनामिका को पीटने के लिए बोल रहा है। युवक यह भी बता रहा है कि यहां पर रहने वाली युवतियों को परेशान किया जाता है। इसका विरोध करने पर खराब खाना दिया जाता है और डरा धमकाकर मारा-पीटा भी जाता है।

    सिक्योरिटी मांगने पर यह हाल किया जाता है। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पीड़िता अनामिका की शिकायत पर रितु के खिलाफ मारपीट की धारा में एनसीआर दर्ज कर ली गई है।

