नोएडा में 25 हजार की आबादी की दिक्कत होगी दूर, 15 साल से अधूरी पड़ी सीवर परियोजना पर काम शुरू

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-143 स्थित गढ़ी-शहदरा में प्राधिकरण के अधिकारियों ने 15 वर्षों से अधूरी पड़ी सीवर लाइन को करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से मेन ड्रेन से जोड़कर लोगों को राहत देने का फैसला किया है। मंगलवार से गांव में प्राधिकरण ने खोदाई का काम शुरू करा दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु से प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व ग्राम विकास समिति गढ़ी - शहदरा के अध्यक्ष ने इसे लोगों की जीत बताया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष भाटी ने बताया कि गढ़ी-शहदरा में सीवर लाइन न होने से लोगों को गंदगी व बदबू झेलनी पड़ रही थी। वह बीते कई वर्षों से वह तमाम लोगों के साथ प्राधिकरण में सीवर लाइन की मांग के लिए चक्कर काट रहे थे।

इसके बाद तत्कालीन अधिकारियों ने गांव में सीवर लाइन बिछाने का काम तो कराया था, लेकिन उसे मेन ड्रेन न जोड़कर अधूरा ही छोड़ दिया। 15 साल पहले डाली गई थी अधूरी सीवर लाइन मेन लाइन से नहीं जुड़ने पर लोगों को गंदगी व बदबू झेलनी पड़ रही थी।

मगर अब प्राधिकरण के सीईओ डाॅ. लोकेश एम के निर्देश पर ढाई करोड़ रुपये से लाइन को मेन ड्रेन से जोड़ने का टेंडर जारी हो कर दिया गया। कनेक्शन जुड़ने के बाद अब लोगों को ओवरफ्लो की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।