फेसबुक पर दोस्ती बिल्डर को पड़ी भारी, ठगों ने ऑनलाइन स्टोर के जरिए कारोबार का झांसा देकर ठगे 60 लाख



जागरण संवाददाता, नोएडा। फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद ठग ने सेक्टर-43 के रहने वाले बिल्डर को ऑनलाइन स्टोर चेन में निवेश करके मुनाफा कमाने की योजना के नाम पर चूना लगा दिया गया। करीब दो माह में बिल्डर से 60 लाख रुपये ठग लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुनाफे समेत पूरी रकम नहीं निकलने पर बिल्डर को अपने साथ ठगी होने का पता चला। ठगों ने पीड़ित की रकम को आरबीआई का हवाला देते हुए अवैध भी बताया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ठगों की पहचान और तलाश में जुटी है।

नोएडा सेक्टर-43 के रहने वाले मनोज, पेशे से बिल्डर हैं। वह 20 अगस्त को फेसबुक से माही नाम बताने वाली महिला ठग के संपर्क में आए। उसके बाद वाॅट्सअप पर बात होने लगीं। ठग ने ऑनलाइन स्टोर से जुड़कर खुद कारोबार करने और 15-20 प्रतिशत तक लाभ होने का झांसा दिया। मनोज को भी अपनी गारंटी पर कारोबार करने को राजी किया। मनोज ने ठग के कहने पर विश शाॅप नाम के स्टोर पर बल्क में माल खरीदना शुरू कर दिया और 24 घंटे में ही ऑनलाइन माल बेच भी दिया।

पहली ही डील पर मनोज को 20 प्रतिशत का लाभ हुआ। रकम बैंक में खाते में ट्रांसफर होने पर मनोज का विश्वास बढ़ने लगा। फिर क्या था। जैसे-जैसे ठग कहते जाते। वैसे-वैसे मनोज करते जाते थे। मनोज ने 24 नवंबर तक 22 बार में 60 लाख रुपये निवेश कर दिए।

एप पर 1.10 करोड़ रुपये दिखने लगे तो मनोज ने मुनाफे समेत रकम निकालने का आवेदन किया। ठगों ने कर के रूप में 11 लाख जमा कराने को बोला। मनोज के रकम जमा नहीं करने पर ठगों ने यूएस सरकार द्वारा एप खाता बंद करने की बात कहकर डराया।

खुद भी 11 लाख में से आठ लाख रुपये जमा करने की बात कही, लेकिन शक होने पर मनोज ने रकम नहीं दी तो ठगों ने संपर्क तोड़ दिया। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने एनसीआरपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाना पुलिस से शिकायत की।