ओखला पक्षी विहार में प्रवासी पक्षियों का आगमन, वन विभाग करेगा आवास का विस्तार

चेतना राठौर, नोएडा। शहर के ओखला पक्षी विहार और सूरजपुर वेटलैंड में इन दिनों परिंदों की चहचहाट सुनने मिल रही है। सर्द मौसम में प्रवासी पक्षियों को देखने भारीबर्ड वाचर और पर्यटक पहुंच रहे हैं। आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस है। वन विभाग वेटलैंड और ओखला पक्षी विहार में पक्षियों की तादाद बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल हैबीटेट,आइलेंड बनाएगा। पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए वाच टावर,प्रकृति पथ तैयार करेगा।

साथ ही पक्षियों के बारे में अधिक से अधिक छात्रों को जानकारी देने के लिए डेस्क बनाई जाएगी। जहां छात्र विहार में आने वाले प्रवासी और घरेलू पक्षी के बारे में जान सकेंगे। वेटलैंड और विहार में प्रबंधन को और प्रवासी पक्षियों के आने से पहले ही हैबीटेट बनाने की सुविधा भी दी जाएगी। वेटलैंड और ओखला पक्षी विहार में 25 देशों से आने वाले प्रवासी पक्षी अपना घर बनाते हैं।

तीन से चार माह रूककर जैव विविधता को मजबूती दे रहे हैं। प्रदूषण पक्षियों के प्रवास पर बाधा बन रहा है। पिछले सालों में पक्षियों की संख्या में कमी आना चिंताजनक भी है। पक्षियों की संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैँ। आने वाले सीजन तक पक्षियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा।