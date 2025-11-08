एक्स्प्रेसवे को ग्रेटर-नोएडा लिंक रोड से जोड़ने के लिए बनेगा अंडरपास, दो दर्जन से अधिक सेक्टर और गांव सीधे जुड़ेंगे

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा लिंक रोड एक्सप्रेसवे से जुडेगी। इसके लिए अंडरपास बनेगा। करीब 800 मीटर लंबे अंडरपास को बनाने में कुल 99.74 करोड़ रुपये खर्च होंगे। डायफ्राम तकनीक से बनने वाले इस अंडरपास के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। सेक्टर-146 और 147 के बीच यह बनाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नोएडा-ग्रेटर नोएडा का जोड़ने वाली दो किमी लंबी लिंक रोड एक्वा लाइन मेट्रो के नीचे सेक्टर 146-147 में 45 मीटर चौड़ी सड़क से होकर हरनंदी पुल से होते हुए नालेज पार्क-3 एलजी चौक तक जाती है। नोएडा की तरफ से एप्रोच रोड का काम पूरा होने वाला है। हरनंदी नदी पर पुल का निर्माण चल रहा है। ग्रेटर नोएडा की ओर एप्रोच रोड पर विवाद है।

इसको खत्म कर यहां भी जल्द कार्य शुरू कराया जाएगा। 290 मीटर लंबे पुल के निर्माण का कार्य 70 प्रतिशत पुरा हो चुका है। नोएडा प्राधिकरण अपनी ओर से 80 प्रतिशत एप्रोच रोड का कार्य पूरा कर चुका है। अभी 10 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका है। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था। डेढ़ वर्ष में यह पूरी होनी थी।