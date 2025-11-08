Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्स्प्रेसवे को ग्रेटर-नोएडा लिंक रोड से जोड़ने के लिए बनेगा अंडरपास, दो दर्जन से अधिक सेक्टर और गांव सीधे जुड़ेंगे

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:43 PM (IST)

    नोएडा-ग्रेटर नोएडा लिंक रोड को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 99.74 करोड़ रुपये की लागत से 800 मीटर लंबा अंडरपास बनेगा। डायफ्राम तकनीक से बनने वाले इस अंडरपास के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। यह सेक्टर-146 और 147 के बीच बनेगा, जिससे कई सेक्टरों और गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे दिल्ली और नोएडा से आने-जाने वालों की दूरी कम होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा लिंक रोड एक्सप्रेसवे से जुडेगी। इसके लिए अंडरपास बनेगा। करीब 800 मीटर लंबे अंडरपास को बनाने में कुल 99.74 करोड़ रुपये खर्च होंगे। डायफ्राम तकनीक से बनने वाले इस अंडरपास के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। सेक्टर-146 और 147 के बीच यह बनाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा-ग्रेटर नोएडा का जोड़ने वाली दो किमी लंबी लिंक रोड एक्वा लाइन मेट्रो के नीचे सेक्टर 146-147 में 45 मीटर चौड़ी सड़क से होकर हरनंदी पुल से होते हुए नालेज पार्क-3 एलजी चौक तक जाती है। नोएडा की तरफ से एप्रोच रोड का काम पूरा होने वाला है। हरनंदी नदी पर पुल का निर्माण चल रहा है। ग्रेटर नोएडा की ओर एप्रोच रोड पर विवाद है।

    इसको खत्म कर यहां भी जल्द कार्य शुरू कराया जाएगा। 290 मीटर लंबे पुल के निर्माण का कार्य 70 प्रतिशत पुरा हो चुका है। नोएडा प्राधिकरण अपनी ओर से 80 प्रतिशत एप्रोच रोड का कार्य पूरा कर चुका है। अभी 10 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका है। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था। डेढ़ वर्ष में यह पूरी होनी थी।

    झट्टा पर बनना था पहले अंडरपास

    यह अंडरपास पहले झट्टा पर बनना था। निरीक्षण के बाद इसमें बदलाव हुआ। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 16.900 किमी चलने पर सेक्टर-145, 146, 155 और 159 के बीच बनाया जाएगा। इससे सेक्टर-151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162 और नौ गांव को लाभ मिलेगा। ये लिंक रोड से जुडेगा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले इसका उपयोग कर सकेंगे। लिंक रोड बनने के बाद दिल्ली और नोएडा से एक्सप्रेसवे होते हुए परिचौक, एलजी चौक, कलेक्ट्रेट, सूरजपुर, सेक्टर गामा एक, गामा दो, बीटा एक, बीटा दो, उद्योग विहार, उद्योग विहार एक्सटेंशन, गाजियाबाद को जाने वालों की 16 किमी अतिरिक्त चलने की दूरी कम होगी।

    यह भी पढ़ें- जानलेवा हुई नोएडा की हवा, शनिवार को बना देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर; दिल्ली का क्या है हाल?