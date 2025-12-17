नोएडा में महिलाओं के बाल खींचकर सड़क पर घसीटा और सरेआम पीटा, पत्थर चलने से ट्रैफिक रुका; वीडियो वायरल
नोएडा के सेक्टर 76 और 49 के बीच सड़क पर महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। 53 सेकंड के इस वीडियो में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 76 और 49 के बीच में महिलाओं को सरेआम सड़क पर बाल पकड़कर बुरी तरह पीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रहा है।
प्रसारित वीडियो 53 सेकेंड का है। इसमें दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। महिलाओं को जमकर पीटा जा रहा है। वीडियो में कई युवक महिलाओं के बाल और कपड़े पकड़कर उन्हें सड़क पर फेंकते नजर आ रहे हैं।
वीडियो में दिख रहा है कई महिलाओं को पीटते हुए युवक सड़क पर गिरा रहे हैं। इनके बीच कई वाहन खड़े है। एक पक्ष की ओर से पत्थर भी चलाए जा रहे है। गनीमत है कि किसी कार और लोगों के पत्थर नहीं लगे।
सेक्टर 49 थाना प्रभारी का कहना है कि प्रसारित वीडियो 13 दिसंबर का है। मामला संज्ञान में आने पर सुमित शर्मा और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अभी महिला पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं दी है।
Shocking video surfaces from Noida showing women being assaulted in public on a road between Sector 76 and Sector 49. Police say the incident is from December 13. Two accused have been arrested; investigation is ongoing.#Noida #NoidaNews #CrimeNews #WomenSafety #LawAndOrder… pic.twitter.com/uGrKwGwlT4— Kushagra Mishra (@m_kushagra) December 17, 2025
