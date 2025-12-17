नोएडा में महिलाओं के बाल खींचकर सड़क पर घसीटा और सरेआम पीटा, पत्थर चलने से ट्रैफिक रुका; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर 76 और 49 के बीच में महिलाओं को सरेआम सड़क पर बाल पकड़कर बुरी तरह पीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित हो रहा है। प्रसारित वीडियो 53 सेकेंड का है। इसमें दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। महिलाओं को जमकर पीटा जा रहा है। वीडियो में कई युवक महिलाओं के बाल और कपड़े पकड़कर उन्हें सड़क पर फेंकते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में दिख रहा है कई महिलाओं को पीटते हुए युवक सड़क पर गिरा रहे हैं। इनके बीच कई वाहन खड़े है। एक पक्ष की ओर से पत्थर भी चलाए जा रहे है। गनीमत है कि किसी कार और लोगों के पत्थर नहीं लगे।