    नोएडा में दो लाख की लूट का पर्दाफाश, पुलिस ने चालक समेत पांच आरोपियों को दबोचा

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:03 PM (IST)

    नोएडा के सेक्टर-63 थाना क्षेत्र में कंपनी के अकाउंटेंट और चालक से हुई दो लाख की लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने चालक ओमपाल और उसके चार साथियों को गिरफ्

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के सेक्टर-62 अंडरपास में कार सवार कंपनी के अकाउंटेंट और चालक से 12 दिसंबर को पिस्टल दिखाकर हुई दो लाख की लूट को चालक ओमपाल ने अपने चार साथियों संग मिलकर अंजाम दिया था।

    पुलिस ने पांचाें को मंगलवार को बहलोलपुर अंडरपास सर्विस रोड से दबोच लिया। वारदात में किराये पर ली कार और लाइटर पिस्टल से अंजाम दिया था। दो घंटे की देरी से सूचना देने और बयानों में विरोधाभास आने से चालक पर पुलिस को शुरूआत से ही शक था। चारों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं।

    डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि आरोपियों की पहचान बुलंदशहर अनूपशहर के रुढ़वागर गांव के ओमपाल, राजस्थान करोली के कोटा मामचारी गांव के वीर प्रताप, भरतपुर के बयाना गांव के साेनू गुर्जर, मध्य प्रदेश शिवनी के मोहगांव के अभिलाष राय व अंकित सतनामी के रूप में हुई।

    वहीं, पूछताछ में पता चला कि ओमपाल ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार स्थित ऐस्टेराइड सेल्टर होम्स कंपनी कार्यालय में चालक की नौकरी करता है। वह पूर्व में चालक की नौकरी करने वाले वीरप्रताप को जानता है। वीरप्रताप दो साल पहले नौकरी छोड़कर दुबई चला गया था। वहां से लौटकर राजस्थान में अभिलाष संग मिलकर बीज का काम किया था, लेकिन ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। उसने ओमपाल से मिलकर कंपनी का कैश लूटने की योजना बनाई थी।

    वीरप्रताप ने मोटा कैश होने की संभावना पर अपने साथ सोनू, अभिलाष, अंकित को साथ लिया था। चारों ने दिल्ली रोहिणी से कार किराये पर ली थी। 12 दिसंबर को ओमपाल कंपनी अकाउंटेंट नवल किशोर के साथ दिल्ली लक्ष्मी नगर से कैश से लेकर निकला था। ओमपाल ने स्नैपचैट से मैसेज कर जानकारी दी थी।

    चारों ने मिलकर लूट को अंजाम दिया था। उसके बाद ओमपाल और नवल किशोर के दो मोबाइल व नकदी से भरा बैग लेकर भाग गए थे। ओमपाल योजना के तहत नवल किशोर को भी यह समझाने में कामयाब रहा था कि पैसों की हेराफेरी नहीं बल्कि लूट हुई है। वह नवल किशोर को थाने ले जाने के बजाय कंपनी कार्यालय ले गया था। वहां से कंपनी मालिक ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी।