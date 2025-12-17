नोएडा में दो लाख की लूट का पर्दाफाश, पुलिस ने चालक समेत पांच आरोपियों को दबोचा

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के सेक्टर-62 अंडरपास में कार सवार कंपनी के अकाउंटेंट और चालक से 12 दिसंबर को पिस्टल दिखाकर हुई दो लाख की लूट को चालक ओमपाल ने अपने चार साथियों संग मिलकर अंजाम दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने पांचाें को मंगलवार को बहलोलपुर अंडरपास सर्विस रोड से दबोच लिया। वारदात में किराये पर ली कार और लाइटर पिस्टल से अंजाम दिया था। दो घंटे की देरी से सूचना देने और बयानों में विरोधाभास आने से चालक पर पुलिस को शुरूआत से ही शक था। चारों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं।

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि आरोपियों की पहचान बुलंदशहर अनूपशहर के रुढ़वागर गांव के ओमपाल, राजस्थान करोली के कोटा मामचारी गांव के वीर प्रताप, भरतपुर के बयाना गांव के साेनू गुर्जर, मध्य प्रदेश शिवनी के मोहगांव के अभिलाष राय व अंकित सतनामी के रूप में हुई।

वहीं, पूछताछ में पता चला कि ओमपाल ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार स्थित ऐस्टेराइड सेल्टर होम्स कंपनी कार्यालय में चालक की नौकरी करता है। वह पूर्व में चालक की नौकरी करने वाले वीरप्रताप को जानता है। वीरप्रताप दो साल पहले नौकरी छोड़कर दुबई चला गया था। वहां से लौटकर राजस्थान में अभिलाष संग मिलकर बीज का काम किया था, लेकिन ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। उसने ओमपाल से मिलकर कंपनी का कैश लूटने की योजना बनाई थी।