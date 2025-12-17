नोएडा एयरपोर्ट के पास खुलेंगे दो नए थाने और चार पुलिस चौकी, शासन से मिली मंजूरी
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दो नए थाने और चार पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखने के लिए दो नए थाने और चार चौकी बनेंगी।
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इंटरनेशनल व डोमेस्टिक टर्मिनल नाम से नए थाने बनाए जाएंगे। शासन से इन दोनों थानों की मंजूरी मिल गई है। इनके साथ चार अस्थाई पुलिस चौकियां भी होंगी। थाने और चौकियों को आधुनिक डिजिटल पुलिसिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बताया गया कि दोनों थानों में प्रभारी से लेकर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। एक डीसीपी एयरपोर्ट भी तैनात होंगे। उधर, डोमेस्टिक थाने के लिए 35 पुलिसकर्मियों की स्वीकृति मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।