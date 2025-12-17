नोएडा एयरपोर्ट के पास खुलेंगे दो नए थाने और चार पुलिस चौकी, शासन से मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखने के लिए दो नए थाने और चार चौकी बनेंगी।

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इंटरनेशनल व डोमेस्टिक टर्मिनल नाम से नए थाने बनाए जाएंगे। शासन से इन दोनों थानों की मंजूरी मिल गई है। इनके साथ चार अस्थाई पुलिस चौकियां भी होंगी। थाने और चौकियों को आधुनिक डिजिटल पुलिसिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।