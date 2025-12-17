Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा एयरपोर्ट के पास खुलेंगे दो नए थाने और चार पुलिस चौकी, शासन से मिली मंजूरी

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:59 AM (IST)

    नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दो नए थाने और चार पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ...और पढ़ें

    Hero Image

    नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखने के लिए दो नए थाने और चार चौकी बनेंगी।

    पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इंटरनेशनल व डोमेस्टिक टर्मिनल नाम से नए थाने बनाए जाएंगे। शासन से इन दोनों थानों की मंजूरी मिल गई है। इनके साथ चार अस्थाई पुलिस चौकियां भी होंगी। थाने और चौकियों को आधुनिक डिजिटल पुलिसिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि दोनों थानों में प्रभारी से लेकर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। एक डीसीपी एयरपोर्ट भी तैनात होंगे। उधर, डोमेस्टिक थाने के लिए 35 पुलिसकर्मियों की स्वीकृति मिली है।

     