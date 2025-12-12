Language
    नोएडा के कारोबारी को 79 लाख में पड़ी फेसबुक की दोस्ती, 30% मुनाफे का झांसा देकर महिला ने ठगा

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:58 PM (IST)

    नोएडा में एक कारोबारी फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती करने के बाद साइबर ठगी का शिकार हो गया। महिला ने शेयर बाजार में निवेश कर 30% तक मुनाफा कमाने का लालच ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नोएडा। फेसबुक से दोस्ती कर महिला साइबर ठग ने कारोबारी को शेयर बाजार में निवेश कर 30 प्रतिशत तक मुनाफा कमाने का झांसा दिया। कारोबारी ने विश्वास कर एक माह में 79 लाख रुपये निवेश कर दिए। मुनाफे समेत रकम नहीं निकलने पर पीड़ित को ठगी होने का पता चला। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस साइबर ठगों की पहचान और तलाश में जुटी है।

    नोएडा सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा रेजीडेंसी सोसायटी में रहने वाले जयप्रकाश अग्रवाल कारोबारी हैं। वह सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करते हुए यूट्यूब पर आध्यात्मिक वीडियो भी शेयर करते हैं। फेसबुक से उनकी दोस्ती 10 सितंबर को आरुषि कपूर से हुई थी। दोनों में वाॅट्सअप पर वीडियो काॅल से भी बाते होने लगी। महिला ने खुद को यूएस रिटर्न और शेयर ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताया।

    अपने चाचा के सहयोग से हर माह मोटा मुनाफा कमाने का दावा किया। जयप्रकाश को राजी कर यूबीबसाक ट्रेडिंग नाम की एप पर पंजीकरण कराया। शुरुआत में खुद पांच लाख रुपये जमा कर मुनाफा होने का विश्वास दिलाया। जयप्रकाश ने 17 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 12 बार में 79 लाख रुपये निवेश कर दिए।

    एप पर सवा करोड़ रुपये से ज्यादा का पोर्टफोलियाे दिखने लगा। जय प्रकाश ने पूरी रकम निकालने को आवेदन किया तो ठग ने चाल चल दी। कर के रूप में 20 लाख रुपये जमा कराने को बोला। जय प्रकाश ने और रकम देने से मना कर दिया तो ठगों ने संपर्क तोड़ दिया।

    महिला ठग ने फेसबुक अकाउंट भी डिलीट कर दिया। पीड़ित ने एनसीआरपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाना पुलिस से शिकायत की। थाना प्रभारी विजय सिंह राणा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच कराई जा रही है। ठगी में संलिप्त बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

    अनजान के कहने पर नहीं करें निवेश

    डीसीपी साइबर सुरक्षा शैव्या गोयल ने बताया कि साइबर ठग डमी एप की मदद से शेयर बाजार में निवेश के नाम पर भी ठगी कर रहे हैं। अनजान के कहने पर निवेश करने से बचें। साइबर ठगी होने पर तत्काल एनसीआरपी पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर काल कर शिकायत करें। शुरूआती दो घंटे में संबंधित दस्तावेज के साथ शिकायत करने पर रकम फ्रीज कराना आसान होता है।

