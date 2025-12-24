Noida Weather: नोएडा में दो महीने बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार, फिर भी येलो अलर्ट जारी
नोएडा में पिछले दो महीनों से साफ हवा के लिए तरस रहे लोगों को बुधवार को कुछ राहत मिली, क्योंकि शहर की हवा की क्वालिटी सुधरकर ऑरेंज ज़ोन में आ गई। हवा क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के लोग पिछले दो महीनों से साफ़ हवा के लिए तरस रहे थे, और बुधवार को उन्हें आखिरकार कुछ राहत मिली क्योंकि शहर की हवा की क्वालिटी सुधरकर ऑरेंज ज़ोन में आ गई। नवंबर और दिसंबर में, लोगों को सिर्फ़ एक हफ़्ते के लिए ही साफ़ हवा मिली थी। लगातार खराब और गंभीर हवा की क्वालिटी के कारण कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।
लोगों के लिए मास्क के बिना घर से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 273 और ग्रेटर नोएडा का 259 रिकॉर्ड किया गया, दोनों ही ऑरेंज ज़ोन की "खराब" कैटेगरी में आते हैं। हवा की क्वालिटी में सुधार का कारण हवा की स्पीड का बढ़ना है। 12 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने वाली हवाओं ने शहर को गंभीर प्रदूषण की कैटेगरी से बाहर निकालने में मदद की।
नोएडा अथॉरिटी की टीम भी शहर की सड़कों पर लगातार पानी छिड़कती दिखी। जिन सेक्टरों में हवा की क्वालिटी खराब थी, वहां लगातार पानी छिड़ककर प्रदूषण को कंट्रोल किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
रात के तापमान में काफ़ी गिरावट से ठंड बढ़ गई है। 26 से 28 दिसंबर तक घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले हफ्ते अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।