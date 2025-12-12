SIR in UP: नोएडा के लोगों को क्यों सता रहा डर? दैनिक जागरण की पड़ताल में सामने आई चौंकाने वाली बात

स्वाति भाटिया, नोएडा। नोए़डा जिले के ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं के बीच फर्जी कॉल से फ्रॉड को लेकर आशंका तेज होने लगी है। बीएलओ केंद्रों पर पहुंच रहे कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि उन्हें एसआईआर के नाम से लगातार अलग-अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं।

कॉल करने वाले दावा कर रहे हैं कि उनका एसआईआर मोबाइल फोन पर ही भरवा दिया जाएगा। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, कॉल करने वाले व्यक्ति उनसे व्यक्तिगत जानकारी मांग रहे हैं, जिससे धोखाधड़ी की आशंका लगने लगी है। इस संबंध में अधिकारियों ने भी लोगों को सावधान रहने की अपील की है और कहा है कि ऐसी कॉल्स पर किसी प्रकार की निजी जानकारी साझा न करें। नहीं की जानकारी साझा, सीधे पहुंचे केंद्र बृहस्पतिवार को दैनिक जागरण की पड़ताल में ग्रामीण इलाकों को खंगाला गया। छिजारसी गांव के कंपोजिट विद्यालय में बीएलओ के पास दो लोग ऐसे पहुंचे हैं, जिनके पास कहीं से फोन पर ही फार्म भरने के लिए कॉल आया था। हालांकि, बीएलओ अमित ने बताया कि कॉल का जवाब दोनों ने ही कॉल को सीरियस नहीं लिया और फार्म ऑफलाइन आकर भरे हैं।