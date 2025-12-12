ग्रेटर नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर, अब कोई भी समस्या आने पर बहुत जल्दी पहुंचेगी पुलिस
जागरण संवाददाता, नोएडा। पीड़िताें तक गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट डायल 112 पुलिस और तेजी से पहुंच सकेगी। डायल 112 के बेड़े में 14 नई गाड़ियों को बृहस्पतिवार को शामिल किया गया। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने सेक्टर-108 स्थित कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
बता दें कि यह 14 गाड़ियां आठ थाना क्षेत्रों में सेवा देंगी। गौतमबुद्ध नगर में एयरपोर्ट बनने से लेकर नामी कंपनियों के कार्यालय खुल रहे हैं। कानून व्यवस्था में लगातार सुधार होने के साथ-साथ आमजन को रास्तों पर पुलिस की मौजूदगी नजर आए। इसके लिए स्टाफ और संसाधन बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं।
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने कहा कि डायल 112 के बेड़े में 14 वाहनों को शामिल किया गया है। इन वाहनों की तैनाती का उद्देश्य कमिश्नरेट में कानून एवं व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर महत्वपूर्ण मार्गों पर पुलिस की उपस्थिति दिखी। पुलिस रिस्पांस टाइम को और बेहतर किया जा सके।
इस मौके पर अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र, डीसीपी शैलेंद्र कुमार सिंह, एडीसीपी यातायात मनीषा सिंह, स्टाफ अफसर प्रशाली गंगवार व एसीपी राजीव कुमार गुपता आदि रहे।
इन थाना क्षेत्रों को मिले वाहन
डीसीपी यातायात प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि सेक्टर 39 को दो, फेस तीन को दो, सेक्टर-63 को एक बिसरख को दो, इकोटेक तीन को एक, सूरजपुर को दो, दनकौर को एक व जेवर को तीन पीआरवी वाहन आवंटित किए गए हैं। अब डायल 112 के बेड़े में चार पहिया 74 और दो पहिया 60 वाहन हैं।
