    Noida Airport पर नौकरी नहीं मिलने से युवाओं में भारी आक्रोश, शर्त नहीं मानने पर दी ये बड़ी चेतावनी

    By Arvind Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:45 AM (IST)

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित युवाओं को नौकरी न मिलने पर उनमें आक्रोश है। युवाओं ने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को नौकरी दी जा र

    संवाद सहयोग, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित युवाओं के बजाए बाहरी को नौकरी देने से रोजगार का विकल्प चुनने वाले युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने शनिवार को उपजिलाधिकारी से मिलकर समस्या का समाधान करने और समाधान न होने पर तहसील में धरना देने की चेतावनी दी है।

    युवाओं ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण व विस्थापन से प्रभावित 24 युवाओं को नौकरी में चयन का दावा किया गया है, जिसके बाद रोजगार का विकल्प चुनने वाले युवाओं ने आक्रोश है।

    उन्होंने अधिग्रहण प्रभावित युवाओं के बजाए बाहरी को नौकरी देने का आरोप लगाया। सात वर्षों से एयरपोर्ट में नौकरी की आस लगाए बैठे युवाओं ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए प्रथम चरण के भूमि अधिग्रहण व विस्थापन के दौरान प्रशासन द्वारा उन्हें रोजगार का विकल्प चुनने या उसके बदले एकमुश्त पांच लाख रुपए लेने का विकल्प दिया गया था।

    वहीं, ज्यादातर प्रभावित द्वारा एकमुश्त राशि का विकल्प चुना था और 355 प्रभावित युवाओं द्वारा रोजगार का विकल्प चुना गया। रोजगार का विकल्प चुनने वाले युवा तभी से एयरपोर्ट में स्थाई नौकरी का सपना पाले हुए हैं।

    एयरपोर्ट का निर्माण लगभग पूरा होने पर युवाओं द्वारा गत चार माह से नौकरी देने की मांग की जा रही है। उनका आरोप है कि प्रशासन उन्हें बरगलाने का काम कर रहा है। थर्ड पार्टी के माध्यम से अस्थाई रोजगार चुनने का विकल्प दिया जा रहा है। यह उनके साथ सरासर धोखा है।

