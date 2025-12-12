Noida Airport पर नौकरी नहीं मिलने से युवाओं में भारी आक्रोश, शर्त नहीं मानने पर दी ये बड़ी चेतावनी

संवाद सहयोग, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित युवाओं के बजाए बाहरी को नौकरी देने से रोजगार का विकल्प चुनने वाले युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने शनिवार को उपजिलाधिकारी से मिलकर समस्या का समाधान करने और समाधान न होने पर तहसील में धरना देने की चेतावनी दी है।

