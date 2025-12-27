Language
    नोएडा: सर्दी में वेदवन पार्क दोपहर में खुलेगा? अथॉरिटी ने दी मंजूरी, बुजुर्गों-बच्चों को मिलेगा धूप का लाभ

    By Kundan Tiwari Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:11 PM (IST)

    नोएडा अथॉरिटी सेक्टर-78 के वेदवन पार्क के खुलने-बंद होने के समय में बदलाव की तैयारी कर रही है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा अथॉरिटी का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सेक्टर-78 के वेदवन पार्क के खुलने और बंद होने के समय में बड़ा बदलाव कर सकता है। इसके लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट II ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, और अथॉरिटी के CEO डॉ. लोकेश एम. से मंज़ूरी मिल गई है। समय बदलने का आदेश सोमवार को जारी होने की संभावना है।

    गौरतलब है कि सेंट्रल नोएडा की सोसायटियों के निवासी लगातार मांग कर रहे हैं कि अथॉरिटी का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सर्दियों के महीनों में पार्क के खुलने और बंद होने का समय बदले, क्योंकि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप रहती है। इस दौरान पार्क बंद रहता है। इसके बाद यह रात 9 बजे तक खुला रहता है। इस समय कड़ाके की ठंड के कारण लोग पार्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

    इससे अथॉरिटी को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, और पार्क का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। हालांकि, अथॉरिटी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कहना है कि यहां सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक लेजर लाइट और साउंड शो चलाया जाता है। पार्क को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सफाई और मेंटेनेंस के लिए बंद रखा जाता है।

    पार्क के इस बंद होने के संबंध में, सेक्टर-77 की सिविटेक सोसाइटी के निवासी IGRS (इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम) के जरिए पार्क खोलने का अनुरोध कर रहे हैं। जबकि कुछ लोग अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए टाइमिंग में बदलाव की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि सर्दियों के दिनों में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप रहती है। वे अनुरोध कर रहे हैं कि इस समय बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को पार्क में आने की इजाजत दी जाए।

    लोग ठंड में पार्क जाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए पार्क का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बंद होने का समय बदला जाना चाहिए। इससे आम लोग पार्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे आम आदमी को फायदा होगा, और अथॉरिटी को भी रेवेन्यू का कोई नुकसान नहीं होगा।

    अथॉरिटी के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर आनंद मोहन सिंह ने कहा कि यह भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, जहां वेदों और ऋषियों से जुड़ी जानकारी, लेजर शो, और वैदिक काल के पेड़-पौधे (जैसे बरगद और नीम) मिलते हैं, जिन्हें सात ऋषियों के नाम पर एरिया में बांटा गया है।

    यहां शाम को होने वाला लेजर लाइट और साउंड शो काफी लोकप्रिय है, जो जानकारी देने वाला और मनोरंजक दोनों है। यह पार्क आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसलिए, खुलने और बंद होने के समय में किसी भी बदलाव के लिए अथॉरिटी के CEO की अनुमति लेनी होगी। इससे यह पक्का होगा कि पार्क की सुविधाएं जनता के लिए उपलब्ध रहें।