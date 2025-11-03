नोएडा में सेप्टिक टैंक में गिरकर दो भाइयों की मौत, इलाके में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में सेप्टिक टैंक में गिरने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। उधर, घटना की जानकारी लगने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है।

थाना सेक्टर-63 पर डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि चोटपुर कॉलौनी में दो व्यक्तियों की अपने घर के सेफ्टी टैंक में गिर गए है। सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि दो व्यक्ति चंद्रभान (40 वर्ष) पुत्र जैनी और राजू (26 वर्ष) पुत्र जैनी निवासी बुलंदशहर वर्तमान पता चोटपुर कॉलौनी, गौतमबुद्धनगर स्वयं का घर खरीदकर रह रहे थे।