नोएडा में सेप्टिक टैंक में गिरकर दो भाइयों की मौत, इलाके में पसरा मातम
नोएडा के चोटपुर कॉलोनी में सेप्टिक टैंक में गिरने से दो भाइयों, चंद्रभान और राजू की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब चंद्रभान टैंक में गिर गया और उसे बचाने की कोशिश में राजू भी अंदर चला गया। दम घुटने से दोनों की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में सेप्टिक टैंक में गिरने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। उधर, घटना की जानकारी लगने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है।
थाना सेक्टर-63 पर डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि चोटपुर कॉलौनी में दो व्यक्तियों की अपने घर के सेफ्टी टैंक में गिर गए है। सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि दो व्यक्ति चंद्रभान (40 वर्ष) पुत्र जैनी और राजू (26 वर्ष) पुत्र जैनी निवासी बुलंदशहर वर्तमान पता चोटपुर कॉलौनी, गौतमबुद्धनगर स्वयं का घर खरीदकर रह रहे थे।
बताया गया कि दोनों भाई खोड़ा में कार पेंटर का कार्य करते थे। घर में बने हुए सेफ्टी टैंक की पटिया टूट जाने के कारण चंद्रभान टैंक में गिर गया, जब उसके छोटे भाई राजू ने उसे बचाने के लिए नीचे टैंक में गया तो दम घुटने के कारण वह भी सेफ्टी टैंक से निकल नहीं पाया।
इसके बाद उन्हें बचाने के लिए एक पड़ोसी हेमंत ने टैंक में जाने की कोशिश की लेकिन, दम घुटने के कारण वह नीचे नहीं जा सका। पड़ोसी हेमंत को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया है जो कि अभी स्वस्थ है।
बताया गया कि दोनों भाइयों को कटर की सहायता से फर्स को काटकर बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
