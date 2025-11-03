ग्रेटर नोएडा में DM के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, नारेबाजी कर दी ये चेतावनी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट गौतमबुद्धनगर के पदाधिकारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार कर जिलाधिकारी मेधा रूपम के खिलाफ प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों का आरोप है कि जब वह लोग सोमवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन डीएम को देने गए, लेकिन वह ज्ञापन तक लेने बाहर नहीं आईं।

पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पूर्व में की गई बैठक में सभी अधिवक्ताओं ने जिला एवं तहसील सदर, दादरी एवं जेवर में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा की थी‌। तहसीलों व जिला स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के कारण अधिवक्ता, वादी एवं आमजन न्यायिक कार्य नहीं करा पा रहे हैं।