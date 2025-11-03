Language
    ग्रेटर नोएडा में DM के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, नारेबाजी कर दी ये चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:46 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने जिलाधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन लेने के लिए भी बाहर नहीं आईं। अधिवक्ताओं ने तहसील और जिला स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर चिंता जताई, जिसके कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने डीएम से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कार्रवाई न होने पर आगे भी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट गौतमबुद्धनगर के पदाधिकारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार कर जिलाधिकारी मेधा रूपम के खिलाफ प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों का आरोप है कि जब वह लोग सोमवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन डीएम को देने गए, लेकिन वह ज्ञापन तक लेने बाहर नहीं आईं।

    पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पूर्व में की गई बैठक में सभी अधिवक्ताओं ने जिला एवं तहसील सदर, दादरी एवं जेवर में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा की थी‌। तहसीलों व जिला स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के कारण अधिवक्ता, वादी एवं आमजन न्यायिक कार्य नहीं करा पा रहे हैं।

    बैठक के बाद ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से मिलने एवं वार्ता के लिए एक ज्ञापन के माध्यम से समय मांगा गया था, लेकिन डीएम की ओर से अधिवक्ताओं से मिलने के लिए न समय दिया गया और ना ही वार्ता करने के लिए रूचि दिखाई गई।

    पदाधिकारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार करते जिलाधिकारी और अन्य प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर कारवाई नहीं की जाती है तो आगे भी प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

    इस मौके पर अध्यक्ष मनोज कुमार नागर, महासचिव महेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष जुगेंद्र उपाध्याय, कोषाध्यक्ष सत्यदेव भाटी, सहसचिव देवेंद्र प्रभाकर, संजय नागर, सुभाष, योगेंद्र भूषण आदि मौजूद रहे।

     