नोएडा पुलिस ने 74 KG गांजे के साथ दबोचे दो तस्कर, आरोपियों के खुले खौफनाक राज

जागरण संवाददाता, नोएडा। बंगाल से ट्रेन में गांजा लाकर नोएडा समेत एनसीआर में खपाने वाले तस्कर को फेज-1 थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को झुंडपुरा बॉर्डर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 15 लाख रुपये कीमत का 64 किलो गोल्डन मिर्ची किस्म का अवैध गांजा और एक ई-रिक्शा बरामद किया।

उधर, सेक्टर-24 थाना पुलिस ने एक तस्कर को 10 किलो अवैध गांजे संग दबोचा। पुलिस आरोपियं के साथियों की तलाश में जुटी है। डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि फेज-1 थाना पुलिस बृहस्पतिवार रात को क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान झुंडपुरा बॉर्डर पास से ई-रिक्शा चालक को दबोचा। तलाशी लेने पर ई-रिक्शा से 64 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के आजादपुर गांव के निताई सरकार उर्फ चूपा बंगाली के रूप में हुई। वह वर्तमान में नोएडा सेक्टर-44 स्थित छलैरा गांव में रहता है।

पूछताछ में पता चला है कि वह विशेष किस्म का गोल्डन मिर्ची गांजे को बंगाल से ट्रेन में रखकर दिल्ली लाता है। पुलिस से बचने के लिए पांच-पांच किलोग्राम के छोटे-छोटे पैकेट में काली टेप लगाकर पैकिंग करता है, ताकि पकड़ में नहीं आए। यहां लाकर चोरी के ई-रिक्शा में रखकर आपूर्ति करता है। उस पर दिल्ली व नोएडा के थानों में एनडीपीएस एक्ट के सात मुकदमे दर्ज हैं। वह पूर्व में कई बार जेल भी जा चुका है, लेकिन बाहर आकर फिर से तस्करी करने लगता है।