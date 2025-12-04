Language
    Noida Crime: बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन दबोचे; चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:02 PM (IST)

    नॉलेज पार्क पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी पहचान संदीप, करीम और प्रिंस के रूप में हुई है ...और पढ़ें

    नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ वाहन चोर। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिराेह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह में शामिल तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर चोरी की छह मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट व एक चाकू भी बरामद किया है।

    आरोपितों की पहचान पश्चिम बंगाल जिला मालदा थाना बडकोल गांव जमटुल्ला के संदीप, अलीगढ़ थाना देहली गेट बिसमिल्ला कालोनी निवासी करीम खान उर्फ गुल्ला, व जिला हरदोई गांव अलालपुर निवासी प्रिंस के रूप में हुई है।

    संदीप मौजूदा समय में सूरजपुर करीम एच्छर व प्रिंस थाना सूरजपुर के बिरोंडी गांव में रह रहकर दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस तीनों आरोपितों को स्पेक्ट्रम कालेज के पीछे कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। गिरोह में शामिल सदस्यों के खिलाफ बीटा दो, दादरी व नालेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में मामला पंजीकृत है।