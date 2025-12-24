नोएडा में नियमों का उल्लंघन कर दौड़ रहीं बसों पर ताबड़तोड़ एक्शन, 114 का काटा चालान; मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सड़कों पर मानकों के विरुद्ध दौड़ रहे वाहनों पर परिवहन विभाग की ओर से ताबड़तोड कार्रवाई की गई है। मथुरा में हुए हादसे के बाद बसों पर सख्ती और निगरानी और की गई। यह कार्रवाई परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल की ओर से की गई।

