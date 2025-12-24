नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहनों पर नोएडा पुलिस का शिकंजा, धड़ाधड़ काटे चालान; पांच को किया सीज

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में परिवहन विभाग की प्रवर्तन दल की टीम लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे कुल 40 वाहनों पर कार्रवाई की है।

