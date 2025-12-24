Language
    नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहनों पर नोएडा पुलिस का शिकंजा, धड़ाधड़ काटे चालान; पांच को किया सीज

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:12 PM (IST)

    नोएडा में परिवहन विभाग की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 40 वाहनों पर कार्रवाई की है। बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र वाले 20 वाहनों में से पांच सीज ...और पढ़ें

    नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में परिवहन विभाग की प्रवर्तन दल की टीम लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे कुल 40 वाहनों पर कार्रवाई की है।

    एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि इनमें से 20 ऐसे वाहन हैं, जो बिना प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र के दौड़ते पाये गए, इनमें से पांच वाहनों को सीज भी किया गया है। इसी तरह 20 ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की गई है जो ओवरलोड पाए गए, इनमें से पांच वाहनों को सीज कर स्थानीय थाने पर खड़ा कराया गया।

    वहीं, विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्रेप के नियमों के अनुरूप भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।