    नोएडा के व्यापारी से 'पंचम धाम न्यास' ट्रस्ट में बड़ा पद दिलाने के नाम ठगी, सुनहरे ख्वाब दिखाकर 1.22 करोड़ ऐंठे

    By Mohammed Saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:34 PM (IST)

    दिल्ली में नोएडा के एक व्यापारी को 'पंचम धाम न्यास' ट्रस्ट में बड़ा पद दिलाने का झांसा देकर 1.22 करोड़ रुपये की ठगी की गई। व्यापारी को सुनहरे ख्वाब दि ...और पढ़ें

    FIR in amroha

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नोएडा के रहने वाले एक व्यापारी से ट्रस्ट में महत्वपूर्ण पद दिलाने के नाम पर 1.22 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित आदर्श राज की शिकायत पर संसद मार्ग थाना पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपितों की पहचान शैलेश वत्स और सिकंदर कुमार के रूप में हुई है।

    पुलिस के अनुसार, पीड़ित आदर्श राज का आरोप है कि स्वयं को 'पंचम धाम न्यास' से संबद्ध बताने वाले शैलेश वत्स और सिकंदर कुमार ने राजनीतिक संपर्कों और प्रभावशाली रसूख का हवाला देकर आदर्श राज को ट्रस्ट में उपाध्यक्ष का पद दिलाने का आश्वासन देकर ठगी की है।

    आरोपितों ने उनसे अलग-अलग चरणों में कुल 1.22 कराेड़ रुपये की राशि ली। आरोप है कि आरोपित शैलेश वत्स ने स्वयं को पंचम धाम न्यास का महासचिव जबकि सिकंदर कुमार ने स्वयं को पंचम धाम न्यास से संबद्ध व्यक्ति बताया था।

    आरोपित शैलेष वत्स ने अपनी राजनीतिक रसूख और पहचान का हवाला देते हुए उक्त धनराशि के बदले में पद दिलाने का दावा किया था। बाद में जब शिकायतकर्ता को आरोपितों पर संदेह हुआ तो उन्होंने आरोपितों से उक्त धनराशि वापस लौटने के लिए आग्रह किया।

    आरोपितों ने रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि शिकायतकर्ता को धमकी भी दी गई। फिलहाल संसद मार्ग थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

