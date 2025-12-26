Noida Traffic: नोएडा में दोपहर से हो गई शाम, मॉल-स्टेडियम के आसपास खत्म नहीं हुआ जाम

जागरण संवाददाता, नोएडा। क्रिसमस पर लोगों को बृहस्पतिवार को दोपहर से लेकर शाम तक जाम के झाम से परेशान किया। डीएलएफ और जीआईपी रोड के साथ-साथ नोएडा स्टेडियम, वेनिस मॉल मार्ग पर शाम तक जाम जैसे हालात रहे। स्टेडियम के आसपास एंबुलेंस को भी निकलने के लिए जाम का सामना करना पड़ा।

घूमने व खरीदारी करने निकले लोगों का काफी समय यातायात जाम में फंसकर ही खराब हुआ। सड़क पर रिक्शे व सामान बेचने वालों के खड़े होने और राहगीराें के आवागमन करने से भी यातायात बाधित हुआ। लोगाें ने छुट्टी के दिन यातायात व्यवस्था खराब रहने पर नाराजगी जताई। पुलिस अधिकारियों से शिकायत भी की। यातायात पुलिसकर्मी देर शाम तक यातायात व्यवस्थित करने में जुटे रहे।

क्रिसमस पर छुट्टी होने के चलते लोग दोपहर में घूमने व खरीदारी करने के लिए निकले। नोएडा के प्रमुख जगह मानी जाने वाली सेक्टर 18, डीएलएफ मॉल, जीआइपी, गार्डन गैलेरिया मॉल के आसपास वाहनों का खासा दबाव देखने को मिला। लोग मनमर्जी से जहां तहां वाहन मोड़ते नजर आए।

यातायात पुलिसकर्मियों के ध्यान नहीं देने से देखते ही देखते वाहनों की कतार लगी नजर आई। फिर जीआइपी और डीएलएफ रोड क्या। वाहनों के हार्न के बीच काफी समय तक फंसे होने पर लोगों ने एक्स पर पोस्ट और फोन कर यातायात पुलिस को समस्या से अवगत कराया।

इसी तरह के हालात शाम तक बने रहे। इसके इतर लोगों को नोएडा स्टेडियम के आसपास भी देर शाम तक वाहनों का दबाव झेलना पड़ा। राजा मौर्या ने यातायात पुलिस के एक्स पर पोस्ट कर बताया कि स्टेडियम के आसपसा कई घंटो तक जाम का सामना करना पड़ा।