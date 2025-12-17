जंगल ट्रेल के बाद अब नोएडा को मिलेगा मिनी जू जैसा डियर पार्क, रखे जाएंगे 10 प्रजातियों के 132 हिरण
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में जंगल ट्रेल के बाद अब डियर पार्क का निर्माण शीघ्र शुरू होगा। इसके लिए अगले 15 दिनों में टेंडर जारी किया जाएगा। अंतिम मंजूरी सीईओ डा. लोकेश एम ने दे दी है। पहले चरण में हिरण के बाड़े के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। इसके बाद उद्यान विभाग के कार्य होंगे। टेंडर के माध्यम से लो कास्ट कंपनी का चयन किया जाएगा। पार्क का डिजाइन पहले से तैयार है, जिसमें हिरण के लिए बाड़ा, वाटर बाडी, फेंसिंग, लाइटिंग और ग्रीन एरिया शामिल हैं।
बायोडायवर्सिटी पार्क में बनेगा डियर पार्क
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने बताया कि एक दिसंबर को नोएडा में जंगल ट्रेल का उद्घाटन किया गया, जहां लोहे के कबाड़ से बनाए गए जंगली जानवरों को रखा गया है। लोग यहां आकर मनोरंजन कर रहे हैं। इसी क्रम में बायोडायवर्सिटी पार्क में डियर पार्क बनाने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। टेंडर जारी होने और कार्य आवंटित होने के एक वर्ष के भीतर पार्क का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। यहां एयरपोर्ट से रेस्क्यू किए गए हिरण को भी रखा जाएगा, जबकि धनौरी वेटैंड के पास रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जा रहा है।
सनसेट सफारी में स्पेक्ट्रम लाइट होंगी प्रयोग
प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि लगभग 30 एकड़ में मिनी जू के तर्ज पर इस डियर पार्क की लागत करीब 40 करोड़ रुपये आएगी। यह जिले की पहली सनसेट सफारी होगी, जहां रात करीब 10 बजे तक लोग स्पेक्ट्रम लाइट की रोशनी में हिरण और जलीय पक्षियों को देख सकेंगे।
अफ्रीका और प्रदेश के चिड़ियाघर से आएंगे हिरण
नोएडा में 10 प्रजातियों के 132 हिरण को लाया जाएगा। इसमें तीन प्रजाती अफ्रीका से एक्सपोर्ट की जाएंगी। इसके अलावा कानपुर, हैदराबाद और लखनऊ के चिड़ियाघर से यहां हिरण लाए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण ने बताया कि नोएडा, गाजियाबाद और आसपास में ऐसा डियर पार्क नहीं है। इसलिए यहां डियर पार्क बनाया जा रहा है। इसके लिए नियुक्त किए गए सलाहकारों से बातचीत की जा रही है। ताकि विदेश से लाए जाने वाले हिरण के लिए यहां का पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके।
