Noida Skywalk: NH-9 पर 40 करोड़ से बनेगा जीरो साइज स्काईवाक, नोएडा-गाजियाबाद के मुसाफिरों को होगी राहत

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-62 स्थित माॅडल गोलचक्कर पर अब तेज रफ्तार वाहनों के बीच गुजर कर उन्हें शहर में नहीं आना जाना पड़ेगा, क्योंकि एनएच नौ पर नोएडा गाजियाबाद के बीच जीरो आकार का स्काईवाक बनाया जाना है। इसका डिमार्ककेशन बुधवार को किया गया इसके लिए प्राधिकरण के नोएडा ट्रैफिक सेल (एनटीसी) विभाग के महाप्रबंधक एसपी सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक विश्वास त्यागी ने निर्माण कंपनी एसटी कंस्ट्रक्शन प्रतिनिधि मौके पर काम शुरू करने के लिए मौजूद रहे।

40 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा बता दें कि दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड, बुलंदशहर से नोएडा के अंदर कामकाज के सिलसिले में प्रतिदिन आठ लाख आते जाते है। इन लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सेक्टर-62 स्थित माडल गोलचक्कर पर अब तेज रफ्तार वाहनों के बीच गुजर कर उन्हें शहर में नहीं आना जाना पड़ेगा। प्राधिकरण ने इस रास्ते पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जीरो आकार का स्काईवाक बनाने जा रहा है। इस पर 40 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।

मौका मुआयना कर काम शुरू कराने को कहा इसका ड्राइंग डिजाइन तैयार कर बजट मंजूरी के लिए प्रस्ताव आइआइटी दिल्ली भेजा गया है, जिसे जुलाई में मंजूरी मिल गई थी। नोएडा प्राधिकरण टेंडर जारी कर निर्माण शुरू कराने के लिए कंपनी का चयन कर दिया था। अब इस कार्य को पूरा करने के लिए आवंटन कर मौका मुआयना कर काम शुरू कराने को कहा गया है।

नेशनल हाईवे की तरफ लगाएंगे दो लिफ्ट अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ के सर्वे के बाद इस स्थान को यातायात जाम मुक्त बनाने के लिए स्काईवाक बनाने का फैसला लिया गया है। यह स्काईवाक 530 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा होगा। गोलाकार स्काईवाक में राहगीरों को ऊपर चढ़ने में कोई परेशानी न हो इसके लिए नोएडा की तरफ दो कोनों पर एस्केलेटर (स्वचलित सीढ़ियां) वहीं नेशनल हाईवे की तरफ के कोनों पर दो लिफ्ट लगाई जाएंगी। गोल चक्कर से आगे एनएच पर बने फुटओवर ब्रिज (एफओबी) को जोड़कर यह बनाया जाएगा।