फरीदाबाद: क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी में नोएडा कॉल सेंटर का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। साइबर पुलिस स्टेशन सेंट्रल ने क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के बहाने धोखाधड़ी के एक मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ओल्ड फरीदाबाद के बासपड़ा निवासी एक व्यक्ति ने साइबर पुलिस स्टेशन सेंट्रल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे धोखेबाजों का वीडियो कॉल आया, जिसमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का ऑफर दिया गया।

धोखेबाजों ने उसे गूगल पर एक लिंक खोलने और कार्ड की डिटेल्स भरने को कहा। जानकारी भरने के बाद उसके अकाउंट से 32,576 रुपये कट गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से आनंद मिश्रा, सेक्टर-62 नोएडा से अंकित कुमार और गाजियाबाद के बहरामपुर से रितेश यादव को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने नोएडा में एक कॉल सेंटर बनाया था, जहां से वे शिकायतकर्ता को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के बारे में कॉल करते थे, उसकी डिटेल्स और OTP लेकर उसके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। इसके बाद तीनों पैसे आपस में बांट लेते थे। ये तीनों आरोपी पहले नोएडा के एक कॉल सेंटर में साथ काम करते थे।

क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में, साइबर पुलिस स्टेशन NIT ने एक अकाउंट ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। NIT निवासी एक व्यक्ति ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि 10 जुलाई, 2024 को उसे धोखेबाजों का कॉल आया, जिन्होंने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया और उससे इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करने को कहा।

इसके बाद धोखेबाजों ने उसे अपने बैंक ऐप की सेटिंग्स बदलने को कहा, जिसके बाद शिकायतकर्ता का फोन हैक हो गया। इसके बाद उसके अकाउंट से 2,03,302 रुपये कट गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर राजस्थान के डीग जिले के मूंगास्का से आरिश खान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी उन अकाउंट्स के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकालता था, जिनमें धोखाधड़ी के पैसे जमा किए गए थे और उन्हें साहिल को देता था, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

B786 सीरीज के नोट बेचने के बहाने धोखाधड़ी साइबर पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ की टीम ने 786 सीरीज के करेंसी नोटों को ऊंची कीमत पर खरीदने का लालच देकर 1,20,548 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सिही के एक निवासी ने बल्लभगढ़ साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि जुलाई में, YouTube पर रील्स देखते समय, उसने 786 सीरीज के नोट खरीदने का एक विज्ञापन देखा।

शिकायतकर्ता ने दिए गए नंबर पर कॉल किया और धोखेबाजों के निर्देशानुसार, उन्हें नोटों की तस्वीरें भेजीं। धोखेबाजों ने उसे बताया कि उसे पांच नोटों के बदले 34,21,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन उसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 1,550 रुपये भेजने होंगे। इसके बाद, शिकायतकर्ता से सरकारी फीस के नाम पर 12,499 रुपये और मांगे गए। इस तरह, धोखेबाजों ने उससे 1,20,548 रुपये ठग लिए। पुलिस ने इस मामले में पुन्हाना के नहेड़ा गांव से जुबेर को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में पता चला कि आरोपी जुबेर ने एक और साथी के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर खास सीरीज़ के नोट खरीदने के विज्ञापन पोस्ट करके यह धोखाधड़ी की थी। पॉइंट्स रिडीम करने के नाम पर धोखाधड़ी साइबर पुलिस स्टेशन NIT ने क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स रिडीम करने के नाम पर 1,40,367 रुपये की धोखाधड़ी में शामिल अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार किया है। यह मामला NIT-5 में रहने वाले एक व्यक्ति ने दर्ज कराया था। 24 मई को, उसे अपने क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स रिडीम करने के संबंध में मैसेज के जरिए एक लिंक मिला। जैसे ही उसने लिंक खोला, उसके अकाउंट से पैसे कट गए।