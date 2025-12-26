नोएडा की 1000 KM सड़कें होंगी चकाचक, अथॉरिटी शुरू कर रही बड़ा प्रोजेक्ट
नोएडा अथॉरिटी ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना लागू की है। शहर को धूल मुक्त बनाने के लिए गांवों और कॉलोनियों की छोटी सड़कों की स ...और पढ़ें
कुंदन तिवारी, जागरण नोएडा। लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्य योजना लागू की है। शहर को पूरी तरह से धूल मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। इससे PM (पार्टिकुलेट मैटर) 10 (धूल के कण) और PM (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 (धूल और धुएं के बहुत छोटे कण) खत्म हो जाएंगे।
इस योजना के तहत, गांवों और कॉलोनियों की छोटी सड़कों की सफाई अब मैनुअल सफाई के बजाय मैकेनिकल स्वीपिंग से की जाएगी। इसके लिए अथॉरिटी ने 35 छोटी मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें खरीदने का फैसला किया है। इनका इस्तेमाल 20 से 30 मीटर चौड़ी 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की सफाई के लिए किया जाएगा।
अथॉरिटी के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस योजना के लिए कार्य योजना तैयार करके पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेज दी है। गौरतलब है कि नोएडा अथॉरिटी ने हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को वायु प्रदूषण को कम करने की अपनी तैयारियों पर एक प्रेजेंटेशन दिया था।
इसमें यह साफ किया गया था कि अथॉरिटी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और धूल के कणों को कम करने के लिए शहर में बड़े पैमाने पर पानी का छिड़काव कर रही है। इस प्रेजेंटेशन के दौरान यह भी बताया गया कि अथॉरिटी ने अब तक 275 किलोमीटर सड़क किनारे के फुटपाथ को धूल मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया है।
100 किलोमीटर और फुटपाथ को धूल मुक्त बनाया जाना बाकी है, जिससे कुल 375 किलोमीटर हो जाएगा। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 14 टीमें तैनात की गई हैं, जो 340 किलोमीटर सड़कों की निगरानी कर रही हैं। 340 किलोमीटर सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के लिए 60 वॉटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जा रहा है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण डेटा
|कार्य
|संख्या
|एंटी-स्मॉग गन
|80
|ट्रक पर लगी एंटी-स्मॉग गन
|10
|C&D कचरा कलेक्शन पॉइंट
|14
|कचरा ट्रांसफर पॉइंट
|21
|कचरे से खाद बनाने वाले प्लांट
|01
|विकेन्द्रीकृत कचरे से खाद बनाने वाले प्लांट
|10
|बायो-मेथेनाइजेशन प्लांट
|07
|MRF प्लांट
|08
|C&D प्रोसेसिंग प्लांट
|01
|ठीक की गई डंप साइट
|02
|कुल कचरा प्रोसेसिंग पॉइंट
|27
|विवरण
|मात्रा
|कुल कचरा
|683 MTD
|कुल गीला कचरा
|345 MTD
|कुल सूखा कचरा
|277 MTD
|सड़क की सफाई का कचरा
|50 TDP
|कुल सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरा
|48 MTD
|कुल सफाई कर्मचारी
|5695
|कचरा कलेक्शन
|180 गाड़ियां, 215 मिनी टिपर
प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करके मंत्रालय को भेज दिया गया है। छोटी सड़कों को मैकेनिकल स्वीपिंग से धूल-मुक्त किया जाएगा।
- एसपी सिंह, जनरल मैनेजर (पब्लिक हेल्थ), नोएडा अथॉरिटी
