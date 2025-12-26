नोएडा की 1000 KM सड़कें होंगी चकाचक, अथॉरिटी शुरू कर रही बड़ा प्रोजेक्ट

कुंदन तिवारी, जागरण नोएडा। लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्य योजना लागू की है। शहर को पूरी तरह से धूल मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। इससे PM (पार्टिकुलेट मैटर) 10 (धूल के कण) और PM (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 (धूल और धुएं के बहुत छोटे कण) खत्म हो जाएंगे।

इस योजना के तहत, गांवों और कॉलोनियों की छोटी सड़कों की सफाई अब मैनुअल सफाई के बजाय मैकेनिकल स्वीपिंग से की जाएगी। इसके लिए अथॉरिटी ने 35 छोटी मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें खरीदने का फैसला किया है। इनका इस्तेमाल 20 से 30 मीटर चौड़ी 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की सफाई के लिए किया जाएगा।

अथॉरिटी के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस योजना के लिए कार्य योजना तैयार करके पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेज दी है। गौरतलब है कि नोएडा अथॉरिटी ने हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को वायु प्रदूषण को कम करने की अपनी तैयारियों पर एक प्रेजेंटेशन दिया था।

इसमें यह साफ किया गया था कि अथॉरिटी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और धूल के कणों को कम करने के लिए शहर में बड़े पैमाने पर पानी का छिड़काव कर रही है। इस प्रेजेंटेशन के दौरान यह भी बताया गया कि अथॉरिटी ने अब तक 275 किलोमीटर सड़क किनारे के फुटपाथ को धूल मुक्त क्षेत्र के रूप में विकसित किया है।

100 किलोमीटर और फुटपाथ को धूल मुक्त बनाया जाना बाकी है, जिससे कुल 375 किलोमीटर हो जाएगा। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 14 टीमें तैनात की गई हैं, जो 340 किलोमीटर सड़कों की निगरानी कर रही हैं। 340 किलोमीटर सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के लिए 60 वॉटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जा रहा है।