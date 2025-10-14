नोएडा में यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज का फैसला, 10 नए रूटों पर चलाई जाएंगी निजी बसें

जागरण संवाददाता, नोएडा। परिवहन निगम अब अनुबंधित बसों के संचालन को लेकर तैयारी में जुटा है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। निगम के अनुसार 10 रूटों पर निजी बसों का संचालन किया गया, यह रूट निर्धारित भी कर लिए गए हैं।

यात्रियों के लिए यह सुविधाजनक होगा। अनुबंधित बसों को करीब दस रूटों पर चलाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। हालांकि पहले भी टेंडर जारी किया गया था, लेकिन उनमें संशोधन किया गया है। नोएडा डिपो से एक बार फिर अनुबंध पर निजी बसें चल सकेंगी।

यह बसें जिले के ग्रामीण रूट पर उतारी जाएंगी। बता दें, साल 2017 में नोएडा डिपो से अनुबंध पर निजी ऑपरेटर की दो वातानुकूलित बसें चलती थीं, जो कि जनरथ थीं। इसमें एक बस नोएडा से प्रयागराज और दूसरी लखनऊ के लिए चलती थी।