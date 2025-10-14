Language
    नोएडा में यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज का फैसला, 10 नए रूटों पर चलाई जाएंगी निजी बसें

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:26 PM (IST)

    नोएडा में परिवहन निगम 10 रूटों पर कॉन्ट्रैक्ट पर बसें चलाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए टेंडर जारी किया गया है। पहले भी टेंडर जारी हुआ था, लेकिन संशोधन के बाद इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। 2017 में भी ऐसी बसें चलती थीं, पर घाटे के कारण बंद हो गईं। अब डीजल की मिनी बसें नोएडा से ग्रेटर नोएडा के रूटों पर दौड़ेंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

    नोएडा के 10 नए रूटों पर चलाई जाएंगी बसें।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। परिवहन निगम अब अनुबंधित बसों के संचालन को लेकर तैयारी में जुटा है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। निगम के अनुसार 10 रूटों पर निजी बसों का संचालन किया गया, यह रूट निर्धारित भी कर लिए गए हैं।

    यात्रियों के लिए यह सुविधाजनक होगा। अनुबंधित बसों को करीब दस रूटों पर चलाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। हालांकि पहले भी टेंडर जारी किया गया था, लेकिन उनमें संशोधन किया गया है। नोएडा डिपो से एक बार फिर अनुबंध पर निजी बसें चल सकेंगी।

    यह बसें जिले के ग्रामीण रूट पर उतारी जाएंगी। बता दें, साल 2017 में नोएडा डिपो से अनुबंध पर निजी ऑपरेटर की दो वातानुकूलित बसें चलती थीं, जो कि जनरथ थीं। इसमें एक बस नोएडा से प्रयागराज और दूसरी लखनऊ के लिए चलती थी।

    कुछ समय बाद निजी ऑपरेटर ने घाटे का हवाला देते हुए बसों की सुविधा को जारी नहीं रखने का अनुरोध किया। इससे यूपी रोडवेज से करार खत्म हो गया। हालांकि अब एक बार फिर संशोधन करते हुए टेंडर जारी कर दिया गया है।

    इसके लिए कुल 10 रूटों की जानकारी इस प्रकार है। यह डीजल की मिनी बसें हैं। यह बसें नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक अलग-अलग रूट पर दौडेंगे।

    इन रूटों पर चलाई जाएंगी बसें 

    1. नोएडा–परीचौक–रबुपुरा-झांझर-रन्हैरा 
    2. नोएडा–जेवर कट-जहांगीरपुर-लौदाना 
    3. नोएडा–परीचौक-नहर-बिलासपुर-दनकौर-झांझर
    4. नोएडा–परीचौक–रबुपुरा-जेवर-हामिदपुर-झुप्पा मार्ग
    5. नोएडा–परीचौक-रबुपुरा-तिरथली-करौली-गोविंदगढ़-कोठरा 
    6. नोएडा–खेड़ा मोड़-तकीपुर-अनवरपुर-सुहेदी मोहद्दीनपुर मार्ग 
    7. नोएडा–सूरजपुर-दादरी-महावर मार्ग 
    8. नोएडा–सूरजपुर–दादरी–कलौंदा मार्ग 
    9. नोएडा–ढेहरा झाल मार्ग 
    10. नोएडा–छोयसा मार्ग 

