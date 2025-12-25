Language
    किराए पर थार लेकर गर्लफ्रेंड जा रहा था मिलने, कई गाड़ियों से टकराई युवक की कार; तीन घायल

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:33 PM (IST)

    नोएडा में एक नाबालिग लड़के ने किराए पर थार लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते समय कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। यह घटना सेक्टर 22 में ESIC के पास हुई, ...और पढ़ें

    नोएडा में एक नाबालिग लड़के ने किराए पर थार लेकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते समय कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नाबालिगों का गाड़ी चलाने की ज़िद करना गंभीर नतीजे दे सकता है, जिससे जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसी ही एक घटना गुरुवार शाम सेक्टर 22 में ESIC के पास हुई। दिल्ली के एक किशोर ने थार SUV किराए पर ली और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने अपने दोस्त के साथ निकला। अपने परिवार वालों को देखकर भागने की कोशिश में उसने बुलेट मोटरसाइकिल समेत कई गाड़ियों को टक्कर मार दी।

    किस्मत से, तीनों घायलों में से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। मोटरसाइकिल सवार को सिर में चोट लगी। एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन पांच से ज़्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सेक्टर 24 पुलिस ने दोनों किशोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मोटरसाइकिल सवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। इस घटना ने पुलिस की चेकिंग और प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर क्रिसमस के दौरान बढ़ी हुई चौकसी के उनके दावों को देखते हुए।

    दिल्ली के कोंडली के रहने वाले मुकेश कुमार इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं। उनका 17 साल का बेटा 11वीं क्लास में पढ़ता है। उसे बुधवार को कहीं से दस हज़ार रुपये मिले थे। तब से वह घर से बाहर था। गुरुवार को उसने और उसके दोस्त ने महिंद्रा थार SUV किराए पर ली। दोनों दोस्त थार से सेक्टर 22 में ESIC के पास पहुंचे।

    उनके परिवार वाले पहले से ही वहां मौजूद थे। परिवार वालों को देखकर किशोर घबरा गया। उसने अचानक कार को पीछे की ओर तेज़ी से भगाया, जिससे फरीदाबाद के तीन लोग – राणा सिंह, पवन और सुमित – घायल हो गए। तीनों सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। दो कारों के साथ-साथ बुलेट समेत तीन मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं। बुलेट का फ्यूल टैंक फट गया।

    ACP स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि बुलेट मोटरसाइकिल सवार राणा सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। किशोर से हिरासत में पूछताछ की जा रही है। थार कार को ज़ब्त करने की कार्रवाई की गई है। नाबालिग को कार किराए पर देने वालों को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा।

    पुलिस चेकिंग पर सवाल

    यह बात कि किशोर थार जैसी कार तेज़ी से चला रहा था, पुलिस की नज़र से बच गई। किशोर गुरुवार सुबह से ही नोएडा में कार चला रहा था, लेकिन न तो नोएडा पुलिस और न ही सेक्टर 24 पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने उसे देखा। इससे किशोर का हौसला बढ़ गया और वह बिना किसी डर के थार चलाता रहा।

    इस बीच, सेक्टर 24 पुलिस स्टेशन यह भी पता नहीं लगा पाया कि किशोर ने थार कहां से किराए पर ली थी। स्टेशन हाउस ऑफिसर सुबोध कुमार ने बताया कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि उस टीनएजर को कार किसने किराए पर दी थी।