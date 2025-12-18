नोएडा में कैब चालक की हरकत से डरकर छात्रा ने चलती कार से लगाई छलांग, गलत रास्ते पर ले जाकर दी धमकी

Language
    By Sumit Kumar Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:17 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-68 के एक काेचिंग सेंटर से कैब बुक कर गाजियाबाद जा रही छात्रा से चालक द्वारा चलती गाड़ी में अभद्रता करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गाड़ी को गलत दिशा में ले जाने के विरोध पर आरोपित चालक ने छात्रा को धमकी देकर शांत करा दिया। अनहोनी की आशंका में छात्रा ने चलती गाड़ी से कूदने के बाद अपनी जान बचाकर शोर मचा दिया। फेज-तीन थाना पुलिस ने भाई की शिकायत पर आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

    सिहानी गेट थानाक्षेत्र के न्यू कोट गांव की छात्रा सेक्टर 68 के कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। 30 नंवबर की रात 11:40 बजे छात्रा ने गाजियाबाद जाने के लिए कैब बुक की थी। वैग्नआर कैब लेकर पहुंचे चालक सौरभ ने छात्रा को बैठाकर ओटीपी पूछा। इस बीच वह अकेली ही थी। छात्रा का आरोप है कि चालक मैप की लोकेशन से अलग दूसरे कट से आगे चला गया। गलत रास्ते पर जाता देख छात्रा ने विरोध किया तो आरोपित बहस करने लगा। दोनों के बीच चलती गाड़ी में काफी कहासुनी हुई।

    मामला शांत न होने पर आरोपित ने पीड़िता को धमकी देकर शांत करा दिया। छात्रा ने साहस दिखाकर मोबाइल से चलती गाड़ी का वीडियो बनाना शुरू किया तो उनका फोन छीनने का प्रयास किया। अनहोनी की आशंका के चलते छात्रा ने चलती गाड़ी से सड़क किनारे कूदकर अपनी जान बचाई। शोर मचाने पर चालक गाड़ी लेकर भाग गया। सड़क पर गिरने से उनके शरीर पर चोट भी आ गईं।

    घटना से सहमी छात्रा ने तुरंत स्वजन को सूचना दी। पुलिस ने भी सूचना पाकर तुरंत आरोपित की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने शिकायत मिलते मुकदमा भी दर्ज कर लिया। फेज-तीन थाना प्रभारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और छात्रा की बुकिंग डिटेल के आधार पर जिला एटा के थाना दशरथपुर स्थित रघुपुर अमृतपुर के कैब चालक सौरभ कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की।

