एथलीट्स को मिलेंगी बेहतर खेल सुविधाएं, नोएडा में बनेगा दिल्ली के नेहरू स्टेडियम जैसा सिंथेटिक ट्रैक

जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली के नेहरु स्टेडियम में बने सिंथेटिक ट्रैक की तर्ज पर नोएडा स्टेडियम में ट्रैक बनाया जाएगा। इसके लिए नेहरु स्टेडियम में बने ट्रैक का निरीक्षण किया जाए। सोमवार को नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. लोकेश एम. ने नोएडा स्टेडियम में बनाए जा रहे सिंथेटिक ट्रैक को लेकर निर्देश दिए। इस दौरान उप महाप्रबंधक (सिविल) विजय राय, वरिष्ठ प्रबंधक सर्किल-2 कपिल सिंह व अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

निरीक्षण का उद्देश्य निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेना और इसे समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना भी रहा। निरीक्षण में सीईओ ने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक के बीच में बची हुई जगह को ग्रीन लैंडस्केप के रूप में विकसित किया जाए।

इसके साथ ही, सिंथेटिक ट्रैक और बाउंड्रीवाॅल के स्केटिंग रिंग वाले हिस्से में गेट के सामने इंटरलाॅकिंग टाइल्स लगाई जाएं। अन्य बची हुई जगहों को ग्रीन लैंडस्केप और कुछ हिस्सों को चेंज रूम के रूप में विकसित करने के निर्देश भी दिए गए।