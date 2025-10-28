एथलीट्स को मिलेंगी बेहतर खेल सुविधाएं, नोएडा में बनेगा दिल्ली के नेहरू स्टेडियम जैसा सिंथेटिक ट्रैक
नोएडा स्टेडियम में दिल्ली के नेहरू स्टेडियम की तरह सिंथेटिक ट्रैक बनेगा। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ट्रैक के बीच में ग्रीन लैंडस्केप विकसित किया जाएगा और नेहरू स्टेडियम के ट्रैक से सामग्री का अध्ययन किया जाएगा। यह ट्रैक खेल प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली के नेहरु स्टेडियम में बने सिंथेटिक ट्रैक की तर्ज पर नोएडा स्टेडियम में ट्रैक बनाया जाएगा। इसके लिए नेहरु स्टेडियम में बने ट्रैक का निरीक्षण किया जाए।
सोमवार को नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. लोकेश एम. ने नोएडा स्टेडियम में बनाए जा रहे सिंथेटिक ट्रैक को लेकर निर्देश दिए। इस दौरान उप महाप्रबंधक (सिविल) विजय राय, वरिष्ठ प्रबंधक सर्किल-2 कपिल सिंह व अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
निरीक्षण का उद्देश्य निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेना और इसे समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करना भी रहा। निरीक्षण में सीईओ ने कहा कि सिंथेटिक ट्रैक के बीच में बची हुई जगह को ग्रीन लैंडस्केप के रूप में विकसित किया जाए।
इसके साथ ही, सिंथेटिक ट्रैक और बाउंड्रीवाॅल के स्केटिंग रिंग वाले हिस्से में गेट के सामने इंटरलाॅकिंग टाइल्स लगाई जाएं। अन्य बची हुई जगहों को ग्रीन लैंडस्केप और कुछ हिस्सों को चेंज रूम के रूप में विकसित करने के निर्देश भी दिए गए।
सीईओ ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली स्थित नेहरु स्टेडियम में निर्मित सिंथेटिक ट्रैक का निरीक्षण किया जाए और वहां उपयोग किए गए सामग्री का अध्ययन कर नोएडा सेक्टर-21 में निर्माणाधीन सिंथेटिक ट्रैक को समान गुणवत्ता के मानकों के अनुसार तैयार किया जाए।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुसार शीघ्रता से पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान सीईओ ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही।
नोएडा सेक्टर-21 में बन रहा यह सिंथेटिक ट्रैक क्षेत्र के खेल प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगा। यह ट्रैक न केवल खेल गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए एक बेहतर वातावरण भी प्रदान करेगा।
