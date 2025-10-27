Language
    नोएडा एयरपोर्ट की जमीन कब्जाने वाले ने किया CM योगी का स्वागत, दो दिन पहले हुई थी FIR; भाजपा में हड़कंप

    By Arvind Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:04 PM (IST)

    नोएडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत समारोह में एक विवादित व्यक्ति के शामिल होने से भाजपा में खलबली मच गई है। इस व्यक्ति के खिलाफ हाल ही में एफआईआर दर्ज हुई थी और वह गैंगस्टर मामले में भी शामिल रह चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रोटोकॉल अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को पद से हटा दिया है। पार्टी इस घटना की जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

    Hero Image

    मुख्यमंत्री के स्वागत करने वालों में एक व्यक्ति पर 2009 में गैंग्सटर का मुकदमा हो चुका पंजीकृत।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत के बावजूद शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हो गया, जिससे जिले के भाजपा नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत करने वालों में एक ऐसा व्यक्ति शामिल हो गया, जिसके खिलाफ दो दिन पहले ही एफआईआर दर्ज हुई थी।

    यही नहीं, गैंगस्टर मेंं भी निरुद्ध रह चुका है। स्वागत करने वालों के नाम अंतिम समय में कैसे बदले गए, पार्टी के अंदर इसको लेकर गर्माहट है। हालांकि जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला पहुंचा तो उन्होंने तत्काल प्रोटोकाल अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट नोएडा को पद से हटा दिया है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कानपुर दौरे के दौरान उनका स्वागत करने वालों में एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति शामिल हो गया था। स्वच्छ छवि की चिंता करने वाली भाजपा ने इसे गंभीरता से लिया।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गत माह हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान संगठन नेताओं को सख्त हिदायत दी थी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में स्वागत करने वालों में ऐसे लोगों को करीब न फटकने दिया जाए, जिनके विरुद्ध थानों में मामले दर्ज हैं।

    मुख्यमंत्री योेगी आदित्यनाथ शनिवार को जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निर्माण प्रगति को जायजा लेने के लिए जेवर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए भाजपा के 40 लोगों की सूची तैयार की गई थी, इसमें पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के नाम शामिल थे, लेकिन मुख्यमंत्री के पहुंचने से ठीक पहले सूची को बदल दिया गया और स्थानीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के नाम हटाकर दूसरे लोगों के नाम शामिल कर दिए।

    मुख्यमंत्री का स्वागत करने एक ऐसा व्यक्ति भी पहुंच गया, जिसके खिलाफ 23 अक्टूबर को ही एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध निर्माण करने के आरोप में लेखपाल द्वारा एफआइआर दर्ज कराई गई थी। 2009 में भी उसके खिलाफ रबूपुरा कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

    हालांकि, दो वर्ष पहले गैंग्सटर से संबंधित व्यक्ति बरी हो चुका है और गैंग्सटर हट गई है। संबंधित व्यक्ति ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म अकाउंट पर फोटो के साथ पोस्ट अपलोड की है। इसमें वह हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहा था, एक पार्टी नेेता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट का संदेश भी फोटो के साथ पोस्ट किया है।

    पार्टी नेता हैरान परेशान है कि आखिर स्वागत करने वालों की सूची में इस व्यक्ति कैसे व किसने शामिल करा दिया । स्वागत करने वालों के नाम की सूची अंतिम समय में कैसे बदल दी गई।

    सूची को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट विकास भदौरिया को उनकी कुर्सी से चलता कर दिया। सूत्रों का दावा है कि सोमवार को इस मुद्दे पर भाजपाइयों की एक गोपनीय मीटिंग हुई और इस मुद्दे पर रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजी गई, ताकि भविष्य में इस तरह का व्यक्ति किसी बड़े नेता के स्वागत में न पहुंच सकें।

