नोएडा में सीवेज लीकेज से पेयजल पर खतरा, फोनरवा ने प्राधिकरण से मांगा स्थायी समाधान

जागरण संवाददाता नोएडा। नोएडा में पेयजल की सुरक्षा और नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर फेडरेशन आफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (फोनरवा) ने गंभीर चिंता जताई है। फोनरवा ने इसको लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखकर पुरानी सीवर लाइनों की बदहाल स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है।

फोनरवा के महासचिव केके जैन ने बताया कि हाल ही में इंदौर में सीवेज लीकेज के कारण दूषित पेयजल की आपूर्ति से गंभीर स्वास्थ्य आपात स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों नागरिक बीमार पड़ गए। उन्होंने कहा कि यह घटना देश के सभी शहरी प्राधिकरणों के लिए एक कड़ी चेतावनी है।

केके जैन के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण सामान्य रूप से जल आपूर्ति के दौरान सावधानियां बरतता है, लेकिन शहर के पुराने सेक्टरों में सीवर से जुड़ी समस्याएं आज भी गंभीर बनी हुई हैं। कई स्थानों पर पुरानी और क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों से लगातार लीकेज हो रहा है, जिससे पेयजल के दूषित होने का खतरा बना रहता है।

कुछ क्षेत्रों में सुधार के बावजूद कई सेक्टर अब भी उपेक्षित हैं। फोनरवा ने मांग की है कि बार-बार लीकेज वाली पुरानी सीवर लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर बदला जाए। साथ ही सीवर और जल आपूर्ति से संबंधित सभी लंबित समस्याओं का शीघ्र एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।