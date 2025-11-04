नोएडा में अलग-अलग सड़क हादसों में तेज रफ्तार ने ली दो की जान, पुलिस ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-63 जे ब्लाॅक में वाहन की टक्कर से दोस्त घायल हो गए। अस्पताल में एक दोस्त की मौत हो गई, जबकि दूसरे का उपचार चल रहा है। उधर, सेक्टर 55 में बुलेट बाइक की टक्कर से फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन ने संबंधित थाने में सोमवार को अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद ले रही है। दिल्ली सरोजनी नगर में रहने वाले वाजिद अली का भाई तौकीर और उसका दोस्त असगर शुक्रवार रात को छिजारसी जा रहे थे।

सेक्टर 63 के जे ब्लाक में एक चालक तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए आया। एकाएक दोनों को टक्कर मारकर भाग गया। पुलसि ने दोनों को घायलावस्था में नजदीक के प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। जहां से चिकित्सकों ने दोनों को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पर उपचार के दौरान सोमवार को तौकीर को मौत हो गई, जबकि असगर का उपचार चल रहा है। वाजिद ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ सेक्टर 63 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

उधर, दिल्ली खुरेंजी के रहने वाले मोहम्मद जीशान के पिता मोहम्मद कयूम सेक्टर 57 की एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करते थे। वह शनिवार रात करीब साढ़े दस बजे साइकिल से घर लौट रहे थे। सेक्टर 55 में एक बुलेट बाइक चालक ने टक्कर मार दी।