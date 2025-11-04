नोएडा में एक युवक ने बिल्डिंग से कूदकर दी जान, सामने आई सुसाइड की ये बड़ी वजह
नोएडा के होशियारपुर गांव में एक 22 वर्षीय युवक ने चार मंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। मृतक अलीगढ़ का रहने वाला था और नोएडा में रह रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के होशियारपुर गांव में सोमवार देर रात एक युवक ने चार मंजिला बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में प्रेम-प्रसंग में कदम उठाना सामने आ रहा है।
अलीगढ़ हरदुआगंज के उखलना गांव का 22 वर्षीय राहुल नोएडा के होशियारपुर गांव में रहता था। उसने सोमवार रात बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली।
