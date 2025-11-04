Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में एक युवक ने बिल्डिंग से कूदकर दी जान, सामने आई सुसाइड की ये बड़ी वजह

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:16 AM (IST)

    नोएडा के होशियारपुर गांव में एक 22 वर्षीय युवक ने चार मंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में प्रेम-प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। मृतक अलीगढ़ का रहने वाला था और नोएडा में रह रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के होशियारपुर गांव में सोमवार देर रात एक युवक ने चार मंजिला बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में प्रेम-प्रसंग में कदम उठाना सामने आ रहा है।

    अलीगढ़ हरदुआगंज के उखलना गांव का 22 वर्षीय राहुल नोएडा के होशियारपुर गांव में रहता था। उसने सोमवार रात बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें