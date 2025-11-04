नोएडा में एक युवक ने बिल्डिंग से कूदकर दी जान, सामने आई सुसाइड की ये बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के होशियारपुर गांव में सोमवार देर रात एक युवक ने चार मंजिला बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में प्रेम-प्रसंग में कदम उठाना सामने आ रहा है।

अलीगढ़ हरदुआगंज के उखलना गांव का 22 वर्षीय राहुल नोएडा के होशियारपुर गांव में रहता था। उसने सोमवार रात बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली।