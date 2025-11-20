Language
    नोएडा में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से फैली दहशत, खुलेआम गुंडागर्दी से पुलिस प्रशासन पर उठ रहे सवाल

    By MUNISH SHARMAEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    नोएडा के सरफाबाद गांव में संपत्ति विवाद को लेकर दिनदहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। वायरल वीडियो में युवक हथियार लहराते और फायरिंग करते दिख रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के सरफाबाद गांव में गुरुवार दोपहर ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों ने कहा कि यह असली घटना है या किसी वेब सीरीज का सीन।

    संपत्ति विवाद में दो पक्ष आमने-सामने आए गए। बीच सड़क पर ही एक पक्ष के तीन युवकों ने दिनदहाड़े तीन राउंड फायरिंग कर दी। हथियार लहराकर दूसरे पक्ष को ललकारते दिखते। इन युवकों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया।

    एक मिनट 7 सेकंड का यह वायरल वीडियो पुलिस व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में तीन युवक और एक महिला दिख रही है। उनमें से दो युवकों के हाथ में हथियार नजर आ रहे हैं। दोनों बारी-बारी से फायर करते हैं।

    जबकि तीसरा युवक पत्थरबाजी करता दिखाई देता है। दूसरी तरफ खड़े लोग वीडियो बनाते हुए आरोपियों को रोकने और ‘घेर’ से जुड़े विवाद पर बात करते भी सुनाई देते हैं।

    दोपहर की भीड़भाड़ वाली गली में इस तरह खुलेआम फायरिंग और गुंडागर्दी ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लोग दहशत में हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर गली में हथियार लेकर घूमने और फायरिंग करने का साहस अपराधियों को कैसे मिल रहा है?

    डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत ले ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में पुलिस टीमें लगा दी गई हैं।

