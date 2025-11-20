नोएडा में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग से फैली दहशत, खुलेआम गुंडागर्दी से पुलिस प्रशासन पर उठ रहे सवाल

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के सरफाबाद गांव में गुरुवार दोपहर ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोगों ने कहा कि यह असली घटना है या किसी वेब सीरीज का सीन। संपत्ति विवाद में दो पक्ष आमने-सामने आए गए। बीच सड़क पर ही एक पक्ष के तीन युवकों ने दिनदहाड़े तीन राउंड फायरिंग कर दी। हथियार लहराकर दूसरे पक्ष को ललकारते दिखते। इन युवकों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया।

एक मिनट 7 सेकंड का यह वायरल वीडियो पुलिस व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में तीन युवक और एक महिला दिख रही है। उनमें से दो युवकों के हाथ में हथियार नजर आ रहे हैं। दोनों बारी-बारी से फायर करते हैं।