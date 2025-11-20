Language
    24 दिन पहले आई थी दुल्हन... आज जीशान की लाश निकली; ग्रेटर नोएडा में बिल्डिंग गिरने से मौत

    By Manoj Kumar Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:04 AM (IST)

    रबूपुरा में एक हृदयविदारक घटना घटी। शादी के 24 दिन बाद ही दूल्हे जीशान की एक दुर्घटना में मौत हो गई। इस दुखद खबर से पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार में मातम छाया हुआ है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

    रबूपुरा में एक हृदयविदारक घटना घटी। शादी के 24 दिन बाद ही दूल्हे जीशान की एक दुर्घटना में मौत हो गई। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जेवर। रबूपुरा के नगला हुकम सिंह में बुधवार को जो मकान गिरा, उसमें न सिर्फ घटिया कंस्ट्रक्शन मटीरियल भरा गया था, बल्कि बहुत जल्दबाजी भी दिखाई गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 400 गज जमीन पर तीन मंजिला मकान डेढ़ महीने में बनकर तैयार हुआ था और चौथी मंजिल पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बुधवार को शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ने सिर्फ तीसरी मंजिल की शटरिंग खोलने के लिए मजदूर भेजे थे।

    मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मकान मालिक को उसकी खेती की जमीन के मुआवजे के तौर पर करोड़ों रुपये मिले थे, जिसके बाद महावीर ने पहले से बने मकान के पीछे खेत में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। डेढ़ महीने में उसने पिलर खड़े किए, शटरिंग लगाई और फिर सीधे लिंटल बिछा दिया। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 23 दिनों में दो लिंटल (दूसरी और तीसरी मंजिल) बिछा दिए गए। लिंटल को सपोर्ट देने के लिए तीनों मंजिलों पर शटरिंग लगाई गई थी। मजदूरों को सिर्फ तीसरी मंजिल पर शटरिंग खोलने के लिए कहा गया था, जिसके बाद मजदूरों ने शटरिंग हटा दी, जिससे यह हादसा हुआ।

    घटिया मटीरियल और ठीक से न बनाया गया कंस्ट्रक्शन हादसों की मुख्य वजह हैं। गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन करने वालों को पता है कि जांच के बाद मुआवजा मिलने पर उनका बना हुआ कंस्ट्रक्शन गिरा दिया जाएगा। इसीलिए ऐसे सैकड़ों कंस्ट्रक्शन में घटिया ईंटें, तय मात्रा से कम सीमेंट और पिलर में स्टैंडर्ड से कम लेटर और लोहा इस्तेमाल हो रहा है।

    जीशान की शादी अक्टूबर में हुई थी

    परिवार वालों ने बताया कि अलीगढ़ के शाहजपुरा का रहने वाला दानिश, जेवर के मोहल्ला रावलपट्टी के रहने वाले शाकिर और कामिल दोनों भाई, ज़ीशान और फरदीन और गाजियाबाद के कलछीना का रहने वाला नदीम बुधवार सुबह काम पर गए थे।

    बिल्डिंग गिरने के बाद फरदीन और दानिश तो सुरक्षित मिल गए, लेकिन 24 दिन पहले फरीदाबाद में शादी करने वाले ज़ाहिद के 22 साल के बेटे ज़ीशान की इस हादसे में मौत हो गई। देर रात तक शाकिर, कामिल और नदीम का कोई पता नहीं चला है और उनकी तलाश अभी भी की जा रही है।