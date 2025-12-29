Language
    नोएडा में बिजनेस प्लान से बिजली व्यवस्था में सुधार, 2200 उद्योगों को मिलेगा लाभ

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:18 AM (IST)

    बिजनेस प्लान 2025-26 के तहत गौतमबुद्ध नगर में विद्युत व्यवस्था सुधारी जा रही है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीएनएल) 97.51 करोड़ रुपये से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नोएडा। बिजनेस प्लान 2025-26 के तहत विद्युत व्यवस्था में सुधार कार्य किए जाने हैं। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीएनएल) की ओर से अलग-अलग सात सबस्टेशनों की क्षमता वृद्धि की जाएगी। इसी क्रम में सेक्टर-63ए में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

    बिजनेस प्लान के तहत यहां स्थित सबस्टेशन पर 10 एमवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया, जिससे सब स्टेशन की कुल क्षमता 25 से बढ़कर 30एमवीए हो गई है। इस क्षमता वृद्धि से क्षेत्र के लगभग 2200 उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा, जहां अब बिजली कटौती और वोल्टेज की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।

    बता दें पीवीवीएनएल की ओर से 97.51 करोड़ रुपये से बिजनेस प्लान से जिले की विद्युत आपूर्ति को बेहतर करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-63ए में उद्योगों की बड़ी संख्या है। बढ़ती मांग के कारण पहले ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की शिकायतें आम थीं।

    सबस्टेशन की क्षमता अब पांच एमवीए अतिरिक्त होने से शिकायतें कम होंगी। पीवीवीएनएल की ओर से 97.51 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार किया जाएगा। यह अपग्रेडेशन न केवल औद्योगिक इकाइयों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि आसपास के आवासीय क्षेत्रों में भी स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।