विदेश पार्सल भेजना होगा अब और भी आसान, डाकघर में लगाई जाएगी हाई-टेक स्कैनर मशीन

स्वाति भाटिया, जागरण नोएडा। विदेश में अपने प्रियजनों को पार्सल भेजना अब और भी आसान और तेज़ हो जाएगा। मुख्य पोस्ट ऑफिस में जल्द ही एक हाई-टेक स्कैनर मशीन लगाई जाएगी, जो पार्सल के लिए कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया को मिनटों में पूरा कर देगी।

इसका मतलब है कि पैकेज भेजने वालों को अब लंबी कतारों और इंतज़ार के समय की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, विभाग डाक सेवा को और आधुनिक बनाने के प्रयास कर रहा है। यह हाई-टेक स्कैनर मशीन पार्सल की जांच और कस्टम क्लीयरेंस में काफी तेजी लाएगी। नतीजतन, पार्सल विदेश में अपने गंतव्य तक तेज़ी से पहुंचेंगे, और लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है कि यह मशीन नए साल में जनवरी के अंत तक लगा दी जाएगी।

इस नई तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पार्सल ट्रैकिंग और सुरक्षा पहले से कहीं बेहतर होगी। हर पैकेज को स्कैन और रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे खोने या गलत जगह पहुंचने की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही, पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे मैनुअल चेकिंग के कारण होने वाली देरी खत्म हो जाएगी।

नोएडा जैसे बड़े शहरों में, जहां छात्र, व्यवसायी और घरेलू ग्राहक अक्सर विदेश में पार्सल भेजते हैं, यह सुविधा बहुत मददगार साबित होगी। पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों का कहना है कि इस हाई-टेक मशीन के आने से न केवल पार्सल डिलीवरी तेज़ होगी, बल्कि डाक सेवा का स्तर भी बेहतर होगा। लोग अब पोस्ट ऑफिस पर भरोसा और संतुष्टि दोनों महसूस करेंगे। यह कदम नोएडा में डाक प्रणाली को अधिक आधुनिक, विश्वसनीय और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।