अब पार्सल करने के लिए सामान को पैक करने की जरूरत नहीं, डाकघर में मिलेगी यह सुविधा

जागरण संवाददाता नोएडा। डाकघर से पार्सल भेजने को लेकर अब एक राहत भरी खबर आई है। पार्सल करने वाले सामान को पैक करके नहीं ले जाना पड़ेगा। इसके साथ ही बीच रास्ते में चोरी होने या बारिश में भीगने का खतरा नहीं होगा।

अब नए साल में पार्सल बुक कराने के लिए डाकघर में डिब्बे मिलेंगे और डाक विभाग के चिह्न वाले प्लास्टिक से पैक किया जाएगा। डाकघर से बुकिंग के पुराने नियम के अनुसार पार्सल सामग्री को गत्ता या लकड़ी के डिब्बाें में पैक करना अनिवार्य है। इसे सफेद कपड़े की थैली में रखकर बंद करना होता था।

इसके बाद डाक विभाग पार्सल को स्वीकार करता था। कई बार ग्राहक द्वारा शिकायत की जाती है कि बीच रास्ते में पैकेट को खोलकर पार्सल सामग्री निकाल ली गई है। बारिश में पार्सल सामग्री भीग जाता है। इसके अलावा पार्सल भेजने वालों को पैकिंग करने में अधिक खर्च करना पड़ता था। डाक विभाग पार्सल करने वालों की सुविधा व शिकायत का निराकरण करने के लिए नई व्यवस्था फरवरी से शुरू करने जा रहा है।

पार्सल को कपड़े में पैक करने की व्यवस्था पर रोक नई व्यवस्था के तहत पार्सल को कपड़े में पैक करने की व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ग्राहक को पार्सल सामग्री को पैक कर लाने की आवश्यकता नहीं होगी। डाकघर में मामूली कीमत देकर ग्राहक को डिब्बा खरीदना होगा। ग्राहक डिब्बे में सामान रखेगा और डाक विभाग डिब्बे के प्रत्येक जोड़ वाले स्थान पर प्लास्टिक चिपकाएगा।

इस पर भारतीय डाक लिखे होने के साथ पोस्ट आफिस का चिह्न भी होगा। पैकेट के ऊपर प्लास्टिक की थैली डालकर सील कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के बाद बीच रास्ते में पार्सल को नहीं खोला जा सकता है और बारिश में पार्सल सामग्री भीगने का खतरा में नहीं रहेगा।