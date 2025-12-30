Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अब पार्सल करने के लिए सामान को पैक करने की जरूरत नहीं, डाकघर में मिलेगी यह सुविधा

    By Swati Bhatia Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:42 AM (IST)

    नोएडा डाकघर में पार्सल भेजने की नई व्यवस्था फरवरी से शुरू होगी। अब ग्राहकों को घर से सामान पैक करके लाने की आवश्यकता नहीं होगी। डाकघर में मामूली कीमत ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता नोएडा। डाकघर से पार्सल भेजने को लेकर अब एक राहत भरी खबर आई है। पार्सल करने वाले सामान को पैक करके नहीं ले जाना पड़ेगा। इसके साथ ही बीच रास्ते में चोरी होने या बारिश में भीगने का खतरा नहीं होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब नए साल में पार्सल बुक कराने के लिए डाकघर में डिब्बे मिलेंगे और डाक विभाग के चिह्न वाले प्लास्टिक से पैक किया जाएगा। डाकघर से बुकिंग के पुराने नियम के अनुसार पार्सल सामग्री को गत्ता या लकड़ी के डिब्बाें में पैक करना अनिवार्य है। इसे सफेद कपड़े की थैली में रखकर बंद करना होता था।

    इसके बाद डाक विभाग पार्सल को स्वीकार करता था। कई बार ग्राहक द्वारा शिकायत की जाती है कि बीच रास्ते में पैकेट को खोलकर पार्सल सामग्री निकाल ली गई है। बारिश में पार्सल सामग्री भीग जाता है। इसके अलावा पार्सल भेजने वालों को पैकिंग करने में अधिक खर्च करना पड़ता था। डाक विभाग पार्सल करने वालों की सुविधा व शिकायत का निराकरण करने के लिए नई व्यवस्था फरवरी से शुरू करने जा रहा है।

    पार्सल को कपड़े में पैक करने की व्यवस्था पर रोक

    नई व्यवस्था के तहत पार्सल को कपड़े में पैक करने की व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ग्राहक को पार्सल सामग्री को पैक कर लाने की आवश्यकता नहीं होगी। डाकघर में मामूली कीमत देकर ग्राहक को डिब्बा खरीदना होगा। ग्राहक डिब्बे में सामान रखेगा और डाक विभाग डिब्बे के प्रत्येक जोड़ वाले स्थान पर प्लास्टिक चिपकाएगा।

    इस पर भारतीय डाक लिखे होने के साथ पोस्ट आफिस का चिह्न भी होगा। पैकेट के ऊपर प्लास्टिक की थैली डालकर सील कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के बाद बीच रास्ते में पार्सल को नहीं खोला जा सकता है और बारिश में पार्सल सामग्री भीगने का खतरा में नहीं रहेगा।

    नोएडा में प्रत्येक दिन पांच सौ से अधिक पार्सल सामग्री डाकघर से देश व विदेश भेजी जाती है। इस व्यवस्था के बाद पार्सल भेजने वालों को पैकिंग के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और खर्च भी कम करना पड़ेगा।

    पार्सल को कपड़े की थैली में पैक करने की व्यवस्था पर रोक लगा लगा दी जाएगी। डाकघर में प्रत्येक आकार के डिब्बे उपलब्ध होंगे और उन्हीं में पार्सल का सामान पैक होगा।


    -

    मनोज कुमार, सीनियर पोस्ट मास्टर , मुख्य डाकघर नोएडा सेक्टर 19