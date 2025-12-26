अब विदेश में पार्सल भेजना होगा आसान और तेज, नोएडा मुख्य डाकघर में लगेगा हाई-टेक स्कैनर
स्वाति भाटिया, नोएडा। अब विदेश में अपने प्रियजनों को पार्सल भेजना और भी आसान और तेज हो जाएगा। मुख्य डाकघर में जल्द ही एक हाई-टेक स्कैनर मशीन लगाई जाएगी, जो पार्सल की कस्टम क्लीयरेंस प्रक्रिया को मिनटों में पूरा कर देगी। यानी अब पैकेज भेजने वालों को लंबी कतारों और इंतजार की चिंता नहीं होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार विभाग डाक सेवा को और आधुनिक बनाने की कोशिश करने के प्रयास में है। यह हाई-टेक स्कैनर मशीन पार्सल की जांच और कस्टम क्लीयरेंस को बेहद तेज कर देगी। इसके चलते पार्सल विदेशों तक जल्दी पहुंचेगा और लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए साल में यह मशीन जनवरी के लास्ट तक लगने की उम्मीद है।
इस नई तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पार्सल की ट्रैकिंग और सुरक्षा पहले से कहीं बेहतर होगी। हर पैकेज स्कैन होकर रिकार्ड में दर्ज होगा, जिससे खो जाने या गुम होने की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही, यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे मैनुअल चेकिंग की वजह से होने वाली देरी खत्म हो जाएगी। नोएडा जैसे बड़े शहरों में, जहां छात्र, व्यवसायी और घरेलू ग्राहक अक्सर विदेशों में पार्सल भेजते हैं, यह सुविधा बेहद मददगार साबित होगी।
डाकघर अधिकारियों का कहना है कि इस हाई-टेक मशीन के आने के बाद न केवल पार्सल की डिलीवरी तेज होगी, बल्कि डाक सेवा का स्तर भी बढ़ेगा। लोग अब डाकघर पर भरोसा और संतुष्टि दोनों महसूस करेंगे। यह कदम नोएडा में डाक व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, विश्वसनीय और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
हम डाक सेवा को और आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हाई-टेक स्कैनर मशीन पार्सल की जांच और कस्टम क्लीयरेंस को बेहद तेज कर देगी। जनवरी के अंत तक यह मशीन लगने की उम्मीद है। - मनोज कुमार, सीनियर पोस्ट मास्टर
अगर विदेश में पार्सल भेजना ज्यादा आसान हो जाएगा तो यकीनन फायदा होगा, लोग इसके माध्यम से डाकघर से अधिक जुड़ेंगे। - ज्योति
डाकघर आधुनिकता की दौड़ में यकीनन प्रयास कर रहा है। कई ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो फायदेमंद साबित हो रहे हैं। -सुनैना
