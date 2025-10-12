NCR Pollution: हवा की रफ्तार घटी, धूल और मिट्टी ने बढ़ाया प्रदूषण, दो दिन 'रेड सिग्नल' के आकड़े दर्ज

चेतना राठौर, नोएडा। शहर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बिगड़ने लगा है। बीते तीन दिनों में हवा की गति चार किमी प्रति घंटा कम हुई है। इन दिनों में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। दीपावली का त्योहार नजदीक है। नोएडा- ग्रेटर नोएडा में हवा की स्थिति को धूल और मिट्टी ने बिगाड़ना शुरू कर दिया है। रविवार को नोएडा का एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 180 और ग्रेटर नोएडा का 189 दर्ज हुआ। दर्ज हुए प्रदूषण के स्तर के अनुसार हवा में पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) 10 की मात्रा सामान्य से अधिक रही। यह धूल के छोटे कण होते हैं, हवा में घुलने से प्रदूषण को बढ़ाते हैं।

शहर की सड़कों पर नहीं हो रही छिड़काव रविवार को दर्ज हुए नोएडा के प्रदूषण के स्तर में सेक्टर-125 क्षेत्र का एक्यूआई 230 बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। एक और 11 अक्टूबर को शहर की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। हवा की गति आठ किमी प्रति घंटे की दर्ज हुई, जबकि शुक्रवार को 12 किमी प्रति घंटे की दर्ज हुई थी। बढ़ते प्रदूषण के बाद भी शहर की सड़कों पर बिना पानी के छिड़काव के झाडू लगाने का कार्य हो रहा है। टूटी सड़कों में सुधार नहीं हो सका है। वाहनों से उड़ती धूल शहर की हवा को बिगाड़ रही है। बढ़ता प्रदूषण बुजुर्ग और बच्चों के लिए सबसे अधिक परेशानी की वजह बनता है।