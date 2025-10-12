नोएडा में करवाचौथ पर पति ने पेश की मिशाल, पत्नी को किडनी देकर दिया जीवनदान 

जागरण,संवाददाता, नोएडा। करवाचौथ का व्रत पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। पति पर कोई परेशानी नहीं आए,24 घंटे का निर्जला व्रत रख ईश्वर से कामनाएं करती हैं। लेकिन पत्नी को पति ने अपनो अंग का हिस्सा देकर जीवन ही उपहार में दे दिया। नोएडा के निवासी 50 वर्षीय पवन रावत ने अपनी 47 वर्षीय पत्नी मनीषा रावत को करवाचौथ पर गहने, कपड़े जैसे उपहार से भी बेहद खास तोहफा देकर उनकी जान बचाई है। पवन रावत ने पत्नी को किड्नी देकर उसे जीवन दान दिया है। पत्नी के प्रति प्रेम समर्पण इतना की स्वयं के जीवन की परवाह किए बिना किड्नी दान कर दी। उन्होंने फोर्टिस हॉस्पीटल, नोएडा में किडनी डोनेट की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



बता दें कि 2021 में मनीषा रावत को क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ (सीकेडी) से ग्रस्त होने की पुष्टि हुई थी। यह एक दीर्घकालिक कंडीशन होती है जिसमें हमारे गुर्दे (किडनी) शरीर में ब्लड से अपशिष्ट/कचरा पदार्थों को फिल्टर करने की क्षमता धीरे-धीरे खो देते हैं। लगातार इलाज के बावजूद, मनीषा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनकी किडनी अप्रैल में फेल हो गई थी। मनीषा की थेरेपी की गई। हालत में कुछ सुधर नहीं हुआ।

डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट एकमात्र विकल्प बताया। परिवार के लोगों ने किड्नी दान करने से इंकार कर दिया था। लेकिन पति पवन रावत ने बिना किसी संकोच के कहा अपनी पत्नी का जीवन बचाना मेरा कर्तव्य है, और इस बार वे अपने शरीर का एक हिस्सा देकर अपने इस कर्तव्य को निभाएंगे।