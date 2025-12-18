Language
    वर्दी के नशे में चौकी प्रभारी की करतूत कैमरे में कैद, नोएडा पुलिस की खूब हो रही किरकिरी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:08 AM (IST)

    नोएडा में चौकी प्रभारी ने बाइक सवार के साथ अभद्रता की। जागरण

    जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा एक बाइक सवार के साथ अभद्रता करने का मामला प्रकाश में आया है। अभद्रता करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    बताया गया कि बाइक से पटाखे जैसी आवाज निकालना गलत है। यह पुलिस कार्रवाई के दायरे में आता है, लेकिन पुलिशकर्मियों ने ऐसी लापरवाही के लिए लोगों की शिकायत होने की बात बोलते हुए बाइक वाले से अभद्रता की और बाइक की चाबी भी निकाल ली। घटना का एक मिनट 30 सेकंड का एक वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    इस वीडियो में सेक्टर-24 थाना के अरावली सेक्टर-34 चौकी प्रभारी धीरेंद्र सिंह का होना बताया जा रहा है। पुलिसकर्मी की हरकत को लेकर लोगों ने नोएडा पुलिस के व्यवहार की आलोचना की।